Sarah, matatapos na ang paghihintay

KAILAN haharapin nina Matteo Guidicelli at Sa­rah Geronimo ang kanilang new forever?

Ang kakontemporaryo­ ni Geronimo na si Rachel Ann Go ay engaged na kasi sa kanyang boyfriend na si Martin Spies.

May posting ang Hamilton at West End-bound singer-actress, kitang-kita sa larawan na kuha ni Erik Santos ang look and glow of love sa kanyang eyes at face habang ibinabalandra ang kanyang engagement ring.

In fair Verona, bagay na bagay sa dainty ring finger ni Go ang ma­mahaling singsing na ga­ling sa kanyang minamahal.

Ang kaganapang ito sa kaibigan ni Sarah, ma-ins­pire din kaya ang dalaga na magparamdam na kay Matteo na it is about time to raise their relationship to another level?

Ang madlang pipol at Popsters, ang next brave mood ni Guidicelli ang ina­antay lalo na’t pareho na silang nasa tamang edad at successful in their respective careers.

After Rachelle Ann Go, makakaasa na ba ta­yong magiging lady-in-waiting no more si Sarah Geronimo?

***

Kung si Rachel ay engaged na, si Sarah eh may chance na ma-engaged, ang kiyeme latik naman ni Kris Bernal eh crush niya ang kanyang Impostora leading man na si Rafael Rosell.

Wow! Naghuhumayskul lang si Bernal!

Sana, pumatol si Rafael sa dramaramang ito ni Kris para mas exciting ang mga off camera na kaganapan sa taping days of their soap na marami palang nanonood.

Kung saan patutungo ang crush means pagha­ngang ito ni Bernal, good luck sa kanya.

Kung magiging crush means pagnanasa ito, aba, hindi ko na rin siya masisisi.

Talaga namang katakam-takam si Rosell.

Good luck sa iyong kalandian quest, girl. Kaya mo ‘yan!