Sarah Lahbati, palaging galit na galit kay Richard

NASA 3 months na nga­yon ang ipinagbubuntis ni Sarah Lahbati at nalagpasan na raw niya ang medyo mahirap na stage ng paglilihi.

“Medyo wala na ‘yung mga morning sickness. Pero with Zion noon, talagang everyday.

“With this pregnancy, mas relaxed ako, ang naging ano ko lang ‘yung morning sickness and headache at saka ‘yung moodiness. Pero with Zion, lahat. So, ibang-iba siya,” say ni Sarah.

Nandiyan pa rin daw ang pag­lilihi niya sa mga Chinese food kagaya ng dimsum, pero kay Richard Gutierrez daw pala talaga siya naglilihi.

“Kay Chard talaga ako naglilihi. Minsan umiinit talaga ang ulo ko sa kanya.

“Parang pinaglilihian ko siya. ‘Pag wala siya, gusto ko lagi siyang nandito sa tabi ko.

“So, talagang he makes sure na that he’s always with me, and for Zion,” napapangiting kuwento ni Sarah.

Sa ngayon ay pinapa-feel daw nila kay Zion na siya pa rin ang love nito kahit magkakaroon na ito ng kapa­tid. Aware naman daw itong magiging kuya na siya pero tinitiyak daw muna nilang mananati­ling love nila ito para hindi magselos kapag dumating na ang kanyang kapatid.

“Pinapakita ko sa kanya na mahal na mahal ko siya para hindi magselos. Kumbaga, hinahanda ko siya na magiging kuya na siya. Pero hindi ko pa siya tinatawag na kuya, kasi ayoko namang ma-feel niya na parang ma-left out siya. Pag nandiyan na ‘yung baby, dun na. Pero ngayon siya pa rin ang baby.”

Pagkatapos daw niyang manganak ay saka nila paplanuhin ni Richard ang wedding. Sa ngayon ay sa pagbubuntis daw muna siya naka-focus.

“Ayoko namang mataba sa wedding. Ayokong ma-stress. So, after this pregnancy for sure, wedding na ang pag-uusapan,” saad ni Sarah.

Isa sa paghahanda niya sa ngayon ay ang mag-gym para hindi raw siya mahirapan sa kanyang pa­nganganak.

“Hindi nila alam na you have to actually take care of yourself para mas maging easier ‘yung pregnancy mo when you give birth,” tsika pa ni Sarah, na endorser ngayon ng Close Up.

XB GenSan, 4 taon pinagsamantalahan

NAGPUNTA kami sa presscon ng Walang Kokon­trabida, dahil sa tatlong miyembro ng XB GenSan na dance group na sina Jan Robert Acharon, Ivan Mark Vergara, at Argie Lepaña.

Regular silang napapanood sa It’s Showtime. Sila rin daw ang nagtuturo sa mga hosts at guests sa dance number sa naturang noontime show.

Sila ang champion sa Dance2Dance: The World Streetdance Competition na ginanap sa Switzerland.

Kilala na silang magaling pero simple pa rin sila, nakakatawa pang sumagot, at dala pa rin nila ang ugaling probinsyano dahil ang tanging hangad lang naman daw nila ay matulungan ang kanilang pamil­ya sa General Santos City.

Pero huli na lang nila nadiskubreng naloko pala sila ng malaking pera mula pa raw nu’ng taong 2010 hanggang 2014.

“Naloko kasi kami nu’ng 2010 to 2014, dun na lang kami namulat na ang dami na palang naloko sa aming pera,” pahayag ni Ivan.

Ayaw niyang sabihin kung sino ito na dating taga-ABS-CBN 2 daw ito.

“Medyo malaking tao na pinapag-show kami sa labas. ‘Yung sinasabi niya na TF namin 30 thousand…kasi kami sa probinsya malaki na ‘yung 30 eh.

“Lahat pala na show namin na umaabot pala ng 150 thousand. Sabi namin, ba’t ganu’n? Mabuti naman tayong tao, tapos ginaganu’n tayo?” dagdag niyang kuwento sa amin.

Binibigyan lang daw sila dati ng tig-P3K o minsan P1,500, iyun pala mas malaki ang naibigay sa tuma­yong agent nila nu’ng mga taong iyun.

Kaya ngayon ay diretso na raw sa kanila ang contact kapag merong interesadong kumuha sa kanilang grupo. Pero naka-focus pa naman daw sila sa It’s Showtime at okay naman daw ang kita nila kaya nakakapadala sila ng tulong sa kanilang pamilya sa GenSan.