Sarah Lahbati, ang takaw-takaw sa hakaw

Dalawang buwan na nga ang ipinagbubuntis ni Sarah Lahbati, at natatawa niyang ikinuwento na Chinese food daw ang pinaglilihian niya.

“Ang hilig ko sa Chinese food ngayon lalo na ‘yung hakaw, dimsum na may soy sauce, at ‘yung corn soup,” tsika ni Sarah.

Pinaghandaan na raw niya itong pagbubuntis niya dahil matagal na niyang gustong sundan si Baby Zion.

“Super happy ako of course. Tamang-tama lang ang panahon na nagbuntis ako ngayon because Zion is 4 years old na, and actually araw-araw niya ako kinukulit, ‘Mama I want a brother, I want a sister, so of course we’re very happy and excited to find out whether I’m having a boy or a girl,” sabi pa ni Sarah.

Kanya-kanya na raw silang hula kung boy o girl. Ang hula raw ng karamihan sa kanila, baby girl ang ipinagbubuntis nito.

Ayos daw nang ayos si Sarah, kaya tingin daw ni Tita Annabelle Rama, girl ito.

“Basta healthy na baby, okay na ako masaya na ako. Siyempre, gusto ni Chard kung puwede magka-babae ako that would be wonderful, kumpleto na kami family. Let’s see, let’s see,” sabi ni Sarah.

Anyway, i-ni-expect daw nila na sa April 2018 siya manganganak.