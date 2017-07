SARAH AT JOHN LLOYD, IBA ANG KONEKSYON

BACK in each other’s arms sina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo sa bagong AshLloyd movie na Finally Found Someone, 4 years after ng last nila na It Takes A Man and A Woman.

Ibang kuwento na ito at tila back from square one sila kahit doon sa huli nilang pelikula ay ikinasal na sila at nagha-honeymoon na.

Ibang-iba sina Raffy at April mula sa pinasikat nilang karakter sa trilogy movie nina Miggy at Laida, pero okey lang ‘yon kay John Lloyd dahil katwiran niya, “It ain’t over till it’s over.”

Paliwanag ni Lloydie, “May nararamdaman pa kami, eh. Alam mo kasi, imposibleng magawa ang ganitong klase ng pelikula na wala kang nararamdaman. Imposible ‘yon.

“So, hangga’t meron tayong maisi-share, hangga’t meron tayong mapapaligaya, hangga’t meron kang tamang motivation to do a film like this, bakit hindi?

“Doon nagmumula lahat, kaya we try to keep it real. We try to keep it sincere sa binibigay namin.

“And hangga’t nandu’n, hangga’t meron kaming nararamdaman, bakit hindi?”

Doon sa tatlong pelikulang pinagsamahan nila, hanggang saan ba umabot ang nararamdaman ni JLC para kay Sarah G?

“Hanggang Mindanao Ave. Ha! Ha! Ha! Hindi umabot ng Congressional, eh! Ha! Ha! Ha!”

Ah, so hindi umabot sa bahay nina Sarah?

“Ha! Ha! Ha! Hindi, it was… we had this story about timing. Laging parang timing is not our friend, really.

“Ever since, magmula A Very Special Love, You Changed My Life… ‘yun. Timing is an issue.”

Pero up to now, parang nandu’n pa rin ‘yung espesyal na pagtangi niya kay Sarah?

“I wonder kung mawawala ‘yon.”

Tilian ang AshLloyd fans sa presscon sa sagot na ‘yon sa amin ni Lloydie.

***

Ano namang reaksyon ni Sarah na hindi pala nawawala ‘yung nara­ramdaman sa kanya ni Lloydie?

“Hindi, kasi kami po ni Lloydie, base sa ob­serbasyon ko, iba ‘yung koneksyon namin.

“Basta, kakaiba po siya. Sabi nga niya, it’s a gift. It’s not chemistry, it’s a gift. Gift para sa mga tao po siguro, hindi lang para sa amin.

“Kasi, talagang we are blessed na binigyan kami ng ganitong klaseng tandem o connection na nakakapagbigay ng happiness.

“As in nagugulat na lang ako dahil napapasaya namin nang husto ‘yung mga tao.

“So, I wonder kung bakit gano’n. Basta kung anuman ‘yon, thank you Lord! ‘Yun na lang. Ha! Ha! Ha!” tawa ni Sarah.

***

Alam ng lahat na may lovelife si Sarah at tila kulay-rosas ang paligid niya (sa piling ng nobyong si Matteo Guidi­celli).

Gaano ka-happy ngayon si Sarah sa buhay niya at ang puso niya, gaano kasaya?

“For me, happiness is a choice. Life will never be perfect. Maraming troubles.

“Kahit sobra na ta­yong blessed, sobra na tayong privileged, as in more than enough na ang binibigay sa atin ng Panginoon, but still, marami pa rin tayong hinahanap sa puso natin.

“So, kaya ko po nasabi na happiness is a choice. Kasi, you have to count your blessings. Tingnan mo ‘yung mga mahal mo sa buhay, nandiyan, nakakasama mo.

“Sinasabi ko nga kay Lloydie, life is too short. Parang naging mantra ko siya, eh. Life is too short para hindi ka pa maging honest sa isang tao.

“Kasi, hindi mo alam kung kailan mawawala ‘yung tao na ‘yon. Kasi, life is fleeting, ‘di ba?

“So, kapag kaharap mo na siya or every time you’re with that person, make that person feel loved,” bulalas ng Popstar Royalty.

So, ganu’n siya nga­yon?

“Ha! Ha! Ha! Opo! Hindi nga lang po perfect, ‘di ba? Kasi siyempre, tao rin.”

Is she hoping and praying na kung sinuman ‘yung karelasyon niya ngayon, sana she has finally found someone in him?

“Ayieeee! Nilalamig ako at saka kinakabahan ako. Ha! Ha! Ha!

“I guess, sa lahat naman, ako siyempre, you only wish for the best, pray for the best.

“You can only do so much, pero si Lord pa rin ang magti-take over at the end of the day.”

***

Base sa mga hugot ni Lloydie, masasabi ba niya na si Sarah ang kanyang ‘the one that got away’?

Si Sarah ang naunang sumagot ng, “Never naman akong nawala. Never naman.”

Ani JLC, “Ayaw ngang mawala, eh! Ha! Ha! Ha! Ayaw mawala kahit sine-shake off ko, eh!”

Dugtong niya, “Hindi ako umabot sa point na nasabi ko ‘yon, or siguro ayokong sabihin. Ha! Ha! Ha!

“Hindi pa, hindi ko pa nasasabi.”

Anong klaseng happiness ba ang nahuhugot niya sa pakikipagtrabaho niya kay Sarah?

“Meron siya kasing hindi ko alam, eh… saan ka ba nabuo? Ha! Ha! Ha!

“Kasi, hindi lang naman sa akin. Maraming tao ang mag-a-agree sa akin na si Sarah has this I don’t know… magic, charm, ‘di ba?

“Hindi lang sa aming mga lalaki pero dyus­ko, kahit sa mga tita ko, sa mommy ko, talagang she has that magic na hindi mo maipaliwanag, na meron siyang nagagawa sa ‘yo na parang kaya niyang baguhin ‘yung araw mo.”

“Weh? Totoo ba ‘yan?!” tila nagulat na reaksyon ni SG.

Bwelta ni JLC, “Oo nga! Sabi mo, life is too short, ‘di ba? Let’s not make it shorter. Ha! Ha! Ha!” cute na banter ng dalawa.

***

Eh kay Sarah, ano naman ang nagagawa ni Lloydie sa kanya?

“Ever since, si Lloydie kasi, makita ko lang siya, natutuwa na ako.”

“Parang clouds?” patawang reaksyon ni Lloydie.

Sagot ni Sarah, “Hindi. Just observing him from afar, by just looking at him, natutuwa na ako. Ganu’n lang.”

Sundot ni JL, “Pareho pala tayong from afar, ha? Ha! Ha! Ha! Hindi tayo nagkakakitaan, ah!”

“Hindi, hindi, hindi kami nagkakakitaan, eh!” natatawang pagsang-ayon ni SG.