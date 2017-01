Sarah, hindi nagselos sa DOG LOVE ni Matteo

HINDI lang childhood friend kundi ex-girlfriend ni Matteo Guidicelli ang leading lady niya sa ­indie film na Across the ­Crescent Moon na si Alex Godinez.

Sey ni Matteo, naging friends sila ni Alex after maging sila at hanggang ngayon ay ­magkaibigan sila.

Pareho nilang hindi inakala na isang araw ay magtatambal sila sa isang pelikula.

Totoo bang ­nagselos ang nobya ni Matteo na si Sarah Geronimo sa ­intimate scene nila ni Alex sa movie?

“Hindi naman nagselos, hindi naman. Wala naman,” natatawang ­pakli ni Matt.

“Meron kaming bed scene (ni Alex) o hindi naman bed scene. ­Sleeping scene.”

Ayon sa musical ­theater actress na si Alex (auntie nito ang dating singer na si Becca Godinez at uncle nito si Martin Nievera), nag-date sila ni Matt 10 years ago.

Nasa high school pa lang daw silang dalawa noon, so puppy love lang ito.

Kinontra ni Matty si Alex at sinabing hindi lang ‘yon puppy love.

“Okay, more than puppy love. Dog love. I don’t know! Ha! Ha! Ha!” tawa ng tisay na dalagang Inglisera.

They’ve been friends since 14 years old.

Magkaiba sila ng school, nagkakilala sila through their common friends lang.

Natatawang dayalog ni Alex, siya ang nauna sa lahat ng mga naging girlfriend ni Matt.

Ngayon ay may boyfriend na siya at matagal na rin sila.

Ani Matty, na-meet na ni Sarah si Alex.

Pamangkin kasi ito ni Martin Nievera na parang mentor ni Matt, so nagkita at ­nagkakilala na ang dalawa sa mga ­gathering.

***

Kasisimula lang mag-aral ng Culinary ni ­Matteo. Hobby lang daw ito at extra knowledge.

Obviously ay may influence sa kanya ang girlfie niyang si Sarah na naunang mag-Culinary classes kay Chef Gene Gonzalez kung saan din nag-aaral ngayon si Matt.

“Yeah, she introduced me to Chef Gene. Chef Gene is like the best chef in the Philippines. So, he’s teaching me now.”

Dahil din ba sa may sarili na siyang resto sa Cebu?

“Also. May ­restaurant ako sa Cebu. We’re planning to open this year in Manila. It’s called Trattoria da Gianni.”

Kamusta na sila ni Sarah?

“Okey naman. Ayos naman lahat. Okey naman.”

Yayayain ba ­niyang manood si Sarah ng Across the Crescent Moon?

“Sana, sana mapanood niya kung…”

Kung hindi ito magseselos, ganern?!

“Hindi, hindi naman siya magseselos. Magsu-shoot naman siya ng pelikula ngayon eh (with John Lloyd Cruz again). So sana, ‘pag libre siya, she can come watch.

“I’m happy for her, she’s gonna have another movie with John Lloyd.”

Malapit na ang ­Valentine’s Day. Anong balak nila ni Sarah?

“Wala pa ngang ­plano, eh. Ha! Ha! Ha!”

Wala bang V-Day concert si Sarah G?

“Hindi ko alam. ­Hindi ko pa alam,” naka­ngiting sagot ni Matty.

Sa January 25 ang showing nationwide ng action-drama na Across the Crescent Moon.