SANYA, WALA NANG SECRET KAY ROCCO

BARKADAHAN na sina Sanya Lopez, tungkol sa samahan nila ng co-stars niya sa serye na sina Rocco Nacino, Thea Tolentino, at Pancho Magno.

Madalas na silang nagba-bonding kahit wala sa set dahil super comfortable na sila sa isa’t isa.

Ibinahagi rin ni Sanya na level up na rin ang samahan nila ni Rocco.

Wala na raw silang itinatagong secret sa isa’t isa.

Nakakatuwa ring umaariba ang TV ratings ng Haplos kumpara sa katapat nitong programa.

Iba ang nagagawa ng natural na chemistry nila, huh!

Kaabang-abang kasi ang mga tagpo rito lalo tatapatan na ni Angela (Sanya Lopez) ang powers ni Lucille (Thea Tolentino).

***

Sa eksena ni Sanya Lopez sa Haplos kung saan umahon ito sa swimming pool si Sanya at naka-swimsuit, kinuhanan ito ng picture ni Jak Roberto.

Ipinost ito ni Jak sa Instagram na ang hashtag #ASANBAPAMALOKO at naka-tag sa kapatid.

Naaliw ang netizens sa suporta at panunukso ni Jak sa kanyang younger sister!

***

Billie at Andoy ng Meant To Be, together again!

Sa episode ng Pepito Manaloto bukas nang gabi (bago ang Magpakailanman) sa GMA, magiging tulay si Roxy (Mikoy Morales) para magkakilala si Katkat (Barbie Forteza) at ang hindi maka-move on na si Eric (Jak Roberto).

Umubra kaya ang diskarte ni Roxy na magkatuluyan ang dalawa?