SANYA, BOTO KAY BARBIE PARA KAY JAK

By Allan Diones

NATAWA si Sanya Lopez nang biruin siya ng showbiz press na mukhang posible niyang maging sister-in-law si Barbie Forteza.

Balita kasing girlfriend ng kapatid ni Sanya na si Jak Roberto si Barbie.

Sey ni Sanya, “Barbie is super-nice. She’s an amazing girl na kayang i-portray ang lahat.

“Actually, idol ko kasi si Barbie pagdating sa acting. Wala po akong ibang masasabi kay Barbie kundi magaling siya, eh.

“Sobrang bait. Sob­rang kalog. At naging magkaibigan din po kami dahil sa The Half Sisters, kaya close po kami.”

Nakikita niya ba na madalas magkasama ang Kuya Jak niya at si Barbie?

“Hindi pa po. Hindi ko pa sila nakikita together. Pramis, hindi pa,” napapangiting dayalog sa amin ng Kapuso star.

Weh? Hindi pa sinasabi sa kanya ni Jak na, “Sis, Barbie is my girlfie,” ganern?!

“Actually po, wala kaming idea ni Kuya sa ano namin ngayon. Halos hindi nga kami close yata ngayon, eh. Ha! Ha! Ha!

“Kasi, ‘pag nasa bahay ako, siya ang wala. ‘Pag siya ang nasa bahay, ako ang wala.

“So, hindi kami nagkikita. Hindi kami nagkakakuwentuhan.”

Pero boto siya kay Barbie para kay Jak?

“Okey naman po sa akin. Kung doon po masaya si kuya, lagi akong nandito para sa kanya. Suportado ko siya palagi,” pakli ng 20-anyos na dalaga.

***

Naalala namin na nabanggit sa amin ni Sanya before na crush niya ang bagong Kapuso heartthrob na si Ivan Dorschner.

Isa si Ivan sa apat na leading men ni Barbie sa nagtapos na kiligseryeng Meant To Be, at hindi ito pinili ni Barbie dahil si Ken Chan ang nakatuluyan nito sa ending ng MTB.

Nalaman namin from Sanya na sinubukan palang i-pair sa kanya si Ivan sa bagong Kapuso soap na pagbibidahan niya, ang Haplos.

Kaya lang, meron daw kasing binabagayan ‘yung karakter ni Gerald Cortez, na napunta kay Rocco Nacino.

Ah, so nag-screen test pala si Ivan para sa Haplos? Kinilig ba siya dahil crush niya ito?

“Crush ko po kasi siya (Ivan). Kumbaga, puppy love, parang gano’n.

“Kasi, nu’ng PBB pa po kasi, crush na crush ko na po siya.

“So, siguro kaya hindi po nawawala na kiligin ako nang konti. Parang naging fan ako, eh. Ha! Ha! Ha!”

Kumusta si Ivan in person?

“Okey naman po. He’s nice naman. Nice siya, pero hindi rin po kasi kami nakapagkuwentuhan nang matagal.”

Bet niya bang maka-partner din si Ivan someday?

“‘Pag binigyan po kami ng chance, bakit po hindi?” naka-smile na sagot ni Sanya.

Hindi pa pala nakaka­bili ng sarili niyang sasakyan si Sanya pero ibi­nalita niya sa amin na baka this month na siya finally maka-buy ng car.

Ang gusto niya ay SUV, na kung hindi Montero ay Ford Everest.

Gusto niyang bayaran ito in cash para wala na siyang iniisip na kailangang hulugan, pero kung hindi niya kaya ay handa rin siya sa anumang terms.

In fairness ay mukhang keri ni Sanya dahil inabot ng sampung buwan ang Encantadia, tapos ay may bago na agad siyang show na bidang-bida na siya.

Ngayong hapon ang simula ng Haplos sa GMA Afternoon Prime kapalit ng D’Originals.