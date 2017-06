Sanib-pwersa ng NPA at gov’t forces vs Maute, makasaysayan

Tinawag na “historic cooperation” ng isang militanteng mambabatas ang pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa alok na tulong ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) para lansagin ang Maute terror group at Abu Sayyaf sa Marawi City.

Ayon kay Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate, magiging makasaysayan at siguradong hindi makakalimutan ng salinlahing Filipino ang pagsasanib-pwersa ng mga communist guerrilla at tropa ng government troops na deka-dekada nang nagbabakbakan sa mga kanayunan.

Sa pagkakataong ito, hindi magbabakbakan ang mga NPA at tropa ng pamahalaan, kundi magtutong na lansagin ang mga teroristang grupo na nagpapahirap sa mga taga-Mindanao.

Katunayan, kinumpirma umano ni NDFP negotiating chairman Fidel Agcaoili na nagdeploy na ang NPA ng kanilang pwersa sa Marawi City matapos tanggapin ng gobyerno ang alok nilang tulong.

“This cooperation is unprecedented in Philippine history and augurs well for the peace talks to be expedited and for the Martial law in Mindanao to be lifted soon,” ani Zarate.