Sandamakmak na bodyguards ng pulitiko kakalusin

Seryoso si Pangulong Rodrigo Duterte na matigil na ang pang-aabuso ng ilang mga pulitiko na sandamukal ang mga pulis na bodyguard.

“Pagka may convoy diyan tapos marami, ‘para’ then inspection. There is a declaration of lawless violence.

I had to do it to justify your… policemen,” paghahayag ni Pangulong Duterte sa oath taking ng mga bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Palasyo ng Malakanyang kahapon ng hapon.

Maging ang Presidente ay nakahanda umanong tumalima sa sistema.

“So, ganito na lang, pati ako sasali ako. I do not need any security. I will go back to the Alunan doctrine.

They are only allowed one or two security… Now, beginning tomorrow, the ES (Executive Secretary Salvador Medialdea) — I don’t know if we’ll be able to drop the — I will prohibit, ‘ba eh kung sabi nila isali ang Presidente, o huwag na lang.

I travel commercial, I do not need any — basta may tao lang mag tingin sa akin sa likod, one in front, tapos na,” paliwanag pa ng Pangulo.

Kung hindi ito kayang gawin ng mga mayor at gobernador ay may opsyon naman umano na puwedeng gawin ang mga ito, ayon pa kay Pangulong Duterte.

“Mga mayors pati governors, kung takot kayong mamatay eh ‘di mag-resign kayo,” dagdag ni PDu30.