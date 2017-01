Sana, nag-Filipino na lang si Maxine!

HAVEY: Katulad ng napanood natin, ang mapalad na nagwagi ng Miss Universe ay si Miss France na si Iris ­Mittenaere.

Hindi inaasahan ng dentistry student na taga-France na magwawagi siya pero.

1953 pa ang huling Miss Universe mula sa France.

Masayang naiiyak ang bagong Miss Universe na 64 years after, isang Pranses na naman ang nakapanalo.

Sabi ni Iris, “France and Europe need a Miss Universe. I am very ­happy to bring this crown to Europe.”

Hindi nakalimutan ng bagong Miss ­Universe na magpasalamat sa mga Pilipino at Pilipinas para sa napakagandang ­karanasan niya sa ating bansa.

“Everything is good in the Philippines especially the people. I also like the mangoes.

I am very happy in Cebu and it was very great to discover the talents and the warmth of the ­Filipinos. Maraming salamat po,” ang sabi ni Miss France pagkatapos ng kanyang unang press ­conference after niyang ­koronahan bilang 2017 Miss ­Universe.

Nang tanungin kung ano ang magiging advocacy at platform niya, ang sabi ni Iris, “There is the HIV/AIDS cause by the Miss Universe organization. I believe everybody should be tested, but we need to educate everyone about HIV/AIDS.

“Education for all the children” daw ang magiging priority niya sa kanyang advocacies.

Nang tanungin si Iris kung bakit may mga kumakalat siyang pictures na wala siyang make-up, ang sagot niya ay, “I don’t need make up, ­although I’m fond of it. I don’t think we need make up or surgery to feel more beautiful and nicer.

“Thank you! I want to be a good Miss Universe. Thank you to all you ­Filipinos for your warm hospitality. Maraming salamat po.”

Buti pa si Miss France ay nagsalita siya ng ­Tagalog sa kanyang pagsasalita, ibang-iba kay Maxine Medina na sa kauna-unahang pagka­kataon ay gumamit ng interpreter ngunit hindi nagsalita ng katiting na wikang Filipino.

“Wait, ‘di ba, may inter­preter nga??? Pero nag-English pa rin si Maxine?? I’m c­onfused!” sabi ng machong-macho at pamilyadong mahal naming si Direk Mike Tuviera.

This brings me to my point about Maxine in the Miss Universe ­yesterday.

Sa puntong nangapa na siya sa maisasagot, naipagmalaki at naipa­nalo pa sana ni Maxine ang ating kultura kung naitanghal niya at sumagot sa ating sariling wika.

Kailangan pa bang gumamit ng interpreter?

Sayang.

Salamat na rin, ­Maxine, sa pagtatampok sa gandang Filipina.

Sa huli’t huli, sabi ng mga hurado, ang sagot sa Q&A ang magde-determine ng magwawagi.

OK naman na tayo sa training sa porma. ­Focus tayo sa content sa ­susunod.

***

WEHHHHH: Para sa coverage kahapon ng Free TV, Best in Colored Visuals ang ABS-CBN.

Best in Sound ang sa GMA7.

Best in pre-programming ang TV5.

In fairness, maga­ling ang pagkakakuha ng Umagang Kay Ganda kay Venus Raj para co-anchor nila nitong Miss Universe season.

Nag-effort si Venus na makuhanan ng paha­yag si Maxine bago suma­lang sa actual pageant.

Nasabi pa niya na tanging saging lang ang nakain niya pagkagising.

“Mga kababayan, pray for me and stay with me, ako na ho ang bahala,” ang sabi ni Maxine.

That was a precious moment on the pre-pageant coverages.

Kasama sa Umagang Kay Ganda ­panel ang isang beauty ­pageant ­expert with Nina ­Ricci Alagao at Abbygale ­Arenas-de Leon.

Sa Unang Hirit, OK lang pero parang mga second-liner na Miss Universe contestants ang nakuha nila nang live.

Sila ay sina ­Jewel Mae Lobaton at Liza Berroya na parang throwback talaga.

Wagi at pinaka-cost efficient ang TV5 pre-pageant feature ­dahil ipinakita nila ang ­preliminary competition na magandang segue to ­actual pageant.

***

