‘Sana, huwag gawing NATIONAL ISSUE!’

SHADES of PNoy-Kris Aquino ‘yung PDigong-Baste Duterte na pati ang lovelife ni Baste ay nababanggit sa speech ng Pre­sidente.

Sa kanyang talum­pati sa Davao nu’ng isang araw ay buong ningning na sinabi ni Digong na, “Ang isang bunso (Baste), isa pa ring tarantado. Hindi na umuuwi ng bahay. Sige lang doon kay Adarna,” na ang tinutukoy ay ang nakarelasyon ni Baste na si Ellen Adarna.

Ibinuking din ng Pangulo na dahil hindi madalas makita ng anak nito si Baste, ang love lang ng bagets ay ang mommy nito at ang tatay nito ay hindi.

“It’s a tragedy,” pakli pa ni PDu30.

Si Baste ay may pinost sa Facebook nito na something in Bisaya, na ang translation ay, “I really love being his (PDigong) favo­rite son.

“Chill lang, Pa. Break na kami (ni Ellen) December pa. Nakalimutan mo lang na sinabihan kita nu’ng New Year nu’ng nandu’n tayo sa bahay ni Mama.”

Binanggit din ng 29-anyos na presidential son na hindi sila nag-break ng non-showbiz girlfriend niyang si Kate Necesario.

“Kaya ‘yung isa, hindi nakatiis. Lagi ako inaaway, kaya lumayo ako sa kanya,” bulalas ni Baste sa FB, na ang tinutukoy ay si Ellen.

Nauna rito ay ini-reveal ni Ellen na 8 months silang naging magkarelasyon ni Baste at nakipag-break ito sa kanya last December sa pamamagitan ng text message.

***

Sa dayalog ni PDigong na laging nandu’n si Baste kay Ellen at hindi umuuwi sa bahay nila ay nakumpirma ‘yung nasulat namin before na nag­li-live in ang dalawa sa apartment ni Ellen.

Dahil sa may pagka-showbiz na speech na ‘yon ng Pangulo ay may nag-comment sa Instagram ni Ellen na pauwiin na niya si Baste at hinahanap na ito ni Tatay Digong.

Sagot ng tisay na sexy star, “Busy kasi si Papa Digz sa pag-uunlad ng bayan. Kaya late na siya sa mga balita about sa amin ni Baste.

“Ginagawa niya ang kanyang mga gawain sa bayan. At about sa amin ni Baste, sana huwag gawin national isyu. Tapos na. Friends tayong lahat.”

Kapag bashers o trolls ay sopla agad kay Ellen sa IG. Wala siyang keber tawagin ang mga ito ng ULOL, PLASTIK at GAGO.

***

Kasali si Ellen sa wholesome Kapamilya sitcom na Home Sweetie Home at nu’ng 3rd anniversary presscon ng show ay may hirit si Ellen na loyal siya ‘pag may boyfriend siya.

Paisa-isa lang daw siya at hindi pinagsasabay ang mga lalaki.

Bida sa nasabing sitcom si John Lloyd Cruz, na ayon sa 29-anyos na sexy star ay kakilala na niya bago pa siya pumasok sa showbiz.

High school pa lang daw siya nu’ng makilala niya si Lloydie, na kinumpirma ng aktor at sinabing may show sila sa Cebu that time ni Luis Manzano at doon nila na-meet si Ellen.

“Doon kami unang nagkakilala. We go from way, way back,” pakli ni JLC.

In fairness ay hindi raw NAGPARAMDAM si Lloydie kay Ellen noon at kahit nga­yon na magkasama sila sa isang show.

Mukhang malabo ring mataypan ni Ellen si Lloydie dahil ang bet niya ay ‘yung mala­laking lalaki na hunky-hunky, na tipong kaya siyang buhatin at ipaghampasan sa bawat sulok ng kuwarto.

Secretary sa agency ni Ogie Diaz ang role ni Ellen sa Home Sweetie Home, na masaya lang daw silang lahat at para silang hindi nagtatrabaho. (ALLAN DIONES)