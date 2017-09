San Lorenzo, CEU kakapit sa unahan

Pakay ng Colegio de San Lorenzo at Centro Escolar University na palakasin ang kapit sa 1-2 positions kontra magkahiwalay na katunggali ngayong araw sa Universities and Colleges Basketball League (UCBL) Season 2 sa Olivarez College gym sa Sucat, Parañaque.

Katapat ng CdSL Griffins ang TIP Engineers (1-2) sa alas-12 ng tanghali, target ng una na sikwatin ang malinis na limang panalo.

Hawak ng CEU Scorpions ang 3-0 card, babanggain ang Bulacan State University Gold Gears sa pangalawang laro (2 p.m.).

Huhugot na lakas kina Chabi Yo, Jon Gabriel, Jan Formento at John Rojas ang Griffins na second best defensive tea matapos nilang limitahan ang apat na nakalaban sa 64.5 points average.

Impresibo ang CdSL sa opensa, may average silang league-best 88.25 points.

Nangunguna ang Scorpions sa depensa.

“I’m expecting a tough game against TIP. They’re also one of the taller teams. That’s why we cannot afford to relax. We’ll just stick to what has been doing wonders for us and that’s our team defense,” ani CdSL coach Boni Garcia.