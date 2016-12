Sampalin kitang yawa ka!

Katakut-takot na panlalait at pagbabanta ang inabot ni United Nations (UN) High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Umuusok sa galit si Pangulong Duterte nang magtalumpati ito sa isang pagtitipon (Convergence of Nanay Volunteers as Community Drugwatch) sa Clarkfield, Angeles City, Pampanga kahapon.

Matatandaan na ang naturang human rights chief ng UN ay nanana­wagan sa mga awtoridad sa Pilipinas na imbestigahan ang pag-amin ni PDu30 na nakapatay ito ng mga kriminal noong panahon na nagsisilbi pa lamang ito bilang alkalde ng lungsod ng Davao.

“I’d like to mention I think there is one United­ Nation official human rights sabi niya si Duterte daw is a murderer and should be charge of murder dapat daw akong kasuhan dito,” ani PDu30.

Binigyang-diin ng Pangulo na kung hindi­ man nagpapatawa ay may pagkaluko-luko ang natu­rang UN official.

Muling binigyang-­diin ng Presidente na hindi­ krimen sa Pilipinas na pagbantaan nito ang mga kriminal.

Nilinaw pa ni PDu30 na siya bilang Presidente ng bansa ang employer ng mga taga-UN dahil ang sinusuweldo ng mga ito ay galing sa kontribusyon ng Pilipinas.

“I am your employer and do not do it to a nation who give you the right to be. Kulang kayo ng international law…kami ang may contribution sa Unite­d Nation…kung hindi ba kayo tarantadong p–ina ka at ako ang nagbabayad sa suweldo mo. Huwag kang magsalita d’yan na akala mo empleyado mo ako. I am a member state, a sovereign state please shut up… ,” paglilitanya ni Duterte.

Panghuli, iginiit ng Pangulo na ang sambaya­nang Filipino lamang ang puwedeng sumita sa kanya.

“…ang makapag-son of a bitch lang sa akin ang mga Filipino kung hindi ako nagtatrabaho…so good that I remembered… send that copy to him… tell him if he want to come here eh ‘di sampa­lin kitang yawa ka!” gigil na pahayag ni Pangulong Duterte.