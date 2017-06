SALUDO KAMI SA TAPANG NI ANGEL

‘What have you done to help? What have you done to inspire people to help?’

DUMEPENSA agad si Neil Arce sa kanyang nobyang si Angel Locsin nang may mabasang hindi kaaya-aya sa Facebook.

Nabasa namin ‘yung FB post ni Neil na, “I just read someone’s post here on Facebook, sabi, ‘When you do charity, do it quietly.’

“Saw the comments section as well, ang dami nilang alam!

“The person you are talking about went to the most dangerous area in the Philippines unannounced and without bodyguards or even government supervision.

“She risked her life just to help our countrymen. Media picked it up on her 2nd day there, hindi po ‘yun pinatawag and hindi pinlano.

“She spent her own money and wanted to do it as quietly as possible.

“What have you done to help? What have you done to inspire people to help?

“Pati ‘yung mga nagko-comment, puro press pa kayo. Bring it on. Sulat n’yo na ako ng masama, wala akong paki!

“I know there are still good people out there. But you people bashing people who are just tr­ying to help others, you are scum.”

***

Nabasa rin namin ang tinutukoy na FB post ni Neil na nanggaling sa isang kaibigan din na­ming writer at talent manager.

Hindi namin nagawang i-LIKE o sang-ayunan (tulad ng ibang press people at ma­ging ng ilang celebrities) ang naturang post dahil HANGA kami sa tapang at lakas ng loob ni Angel sa ginawa nitong pagbi­sita sa war-torn Marawi.

Walang takot na sinuong ni Angel ang panganib makatulong lang sa ating mga kababayan doon, so mas nakita namin ang punto ni Neil at ‘yung post niya ang ni-LIKE namin.

Saludo kami sa ka­tapangan at kabutihang loob ni Angel, so hindi namin siya maaatim na pulaan o kahit pa­saringan ang pagdayo niya sa Mindanao kahit pa na-cover ito ng media at naglabasan ang kanyang photos at videos mula rito.

Para sa amin ay mas magandang nakita ng lahat ang mga ‘yon para tamaan at makonsensiya lalo na ‘yung mga nasa gobyerno na puro DAKDAK ang alam at dinaig pa ng isang artista (na babae pa) sa pagpunta at pagtulong sa lugar na ‘yon na kasalukuyang nasa matinding krisis.

Mas inspiring at kahanga-hanga ang dating sa amin ng mga picture ni Angel na kuha sa Marawi kesa publicity o PR stunt.

***

In all fairness kay Angel, kilala siya noon pa sa pagiging isang vo­lunteer, na halos lahat yata ng bagyo at sakunang dumaan sa bansa ay nagkusa siyang tumulong at kumilos sa abot ng kanyang makakaya.

Hindi mo siya maaakusahang pumupiktyur lang o nagpapaganda dahil isa siya sa mga artistang kapuri-puri ang reputasyon pagdating sa charity o pagkakawanggawa.

Kaya maging si DSWD Secretary Judy Taguiwalo ay abot-abot ang pasasalamat sa Kapamilya actress sa personal na pagbisita at pagdamay nito sa Marawi evacuees.

Nabanggit pa ni Sec. Judy na sana ay tularan si Angel ng mga kabataang Pinoy sa ginagawa nitong pagsasalita at pakikipaglaban para sa kapa­kanan ng iba.

“None of us can be like Darna & fly to rescue people. But we can be like Ms. Angel Locsin & care for those in need like the Marawi evacuees,” papuring tweet pa nito patungkol sa aktres na may mabuting puso.

Bukod sa pamimigay ng mga tulong doon ay nag-donate pa ng dugo si Angel sa Iligan.

May mga pinost siyang pics sa Instagram na nagpapakita ng nangyayari sa Marawi katulad ng pagiging ghost town nito ngayon.

Nakaka-tense ‘yung pinost niyang pic ng airstrike doon kaya ang daming nag-alala, kabilang na ang BFF niyang si Bubbles Paraiso, na nag-comment ng, “Wifey, ingat please.”

Sagot ni Angel sa lahat ng mga concerned sa kanya, “Wala na ako sa Marawi, guys. That’s why I’m posting na.

“Salamat sa concern. Gusto ko lang i-share ‘yung mga nakita ko.”

Sa kanyang IG Story ay meron siyang mabilis na boomerang video ng Maria Cristina Falls, na mukhang sinadya niyang puntahan tutal ay nandu’n na rin siya sa Iligan.

Sobrang BOW kami kay Angel sa bagay na ito kaya tama lang na ipagtanggol siya ng supportive boyfie niyang si Neil.

Sige nga… after Angel, sino pa kayang may lakas ng loob na lumipad pa-Marawi para magpaabot ng tulong, aber?!