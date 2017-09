SALON OWNER HINAHANTING

By Cherk Balagtas

Kasama umano ang isang salon owner na itinuturing na ngayong person of interest (POI) ng binatilyong si Michael Angelo Remecio bago ito isinalvage at makitang nakagapos ng alambre ang mga kamay at nakasako sa isang bakanteng lote na ginawang basurahan sa Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte (SJDM) City, Bulacan.

Nakikipagkoordinasyon na ngayon ang SJDM City sa Caloocan City police at inaasahang kanilang madadampot anumang araw mula ngayon ang nasabing POI sa pagpatay kay Reme­cio, 16, tricycle driver ng Barangay 176, Caloocan City, na siguradong may alam umano sa nangyaring pagpaslang sa binatilyo.

“Mayroon na kaming person of interest sa kaso ng pagpatay kay Michael Angelo at nakikipagtulu­ngan na kami sa Caloocan City police para masigurong maiimbitahan namin ang taong maaaring siyang magbigay ng linaw sa pagkamatay ng binatilyo,” ayon kay P/Supt. Fitz Macariola, SJDM City police chief.

Nakakatulong din sa pagsisiyasat ng kapulisan sa Bulacan ang mga kaibigan ng biktima dahil nagawa pa nitong maki­pag-chat sa isa sa mga ito noong Linggo ng ganap na alas-3:05 ng madaling-araw, Setyembre 10, na tila humihingi umano ng tulong habang nasa isang salon sa North Caloocan.

Pinadalhan umano ni Remecio na may pangalang Michael Blair Mabagsik sa Facebook ang nasabing kaibigan. Sa mismong laman ng chat nila ay nagsabi umano ito ng “Dito ako sa bakla ko.” na sinundan pa ng isa pang mensaheng “Sunduin mo ako dito kila bakla.”

Ayon pa sa kaibigan ni Remecio na sadyang hindi pinangalanan ay isang beauty salon umano na bahay din ng isa nilang kakilalang bakla sa nasabing lungsod ang sinasabi ni Remecio.

Nakumpirma ding kaagad pinuntahan ng mga kaibigang drayber ng traysikel ang kanilang kaibigang biktima, ngunit itinanggi ng may-ari ng salon na nandoon ang biktima sa lugar.

Noong Martes, Set­yembre 12 nang madiskubre ng mga mangangalakal ng basura sa bakanteng lote na katabi ng sapa at ginagawang basurahan ang bangkay ng biktima na naaagnas na ngunit kinabukasan ay positibong kinilala ng kanyang mga magulang.

Sigaw ay hustisya

Hustisya naman ang paulit-ulit na isinisigaw ng magulang ni Remecio na huli nilang nakitang buhay noong hatinggabi ng Agosto 25 matapos magpaalam na eekstra sa pamamasada ng traysikel sa kanilang lugar ngunit hindi na nakabalik hanggang sa matagpuang patay na.

“Sana mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aming anak at sana mapabilis ang imbestigasyon para matapos na po,” ayon kay Aling Genivie, Barangay Tanod sa Bagong Silang at Mang Dionisio, drayber ng isang catering services na positibong kinilala ang kanilang anak sa pamamagitan ng sugat sa likod at suot nitong damit.