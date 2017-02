SAKSAK PINATAGOS SA PUSO

By Nonnie Ferriol

Isang malalim na saksak sa kaliwang dibdib na tumagos sa puso ang agarang tumapos sa buhay ng isang lalaki nang tarakan ito ng hindi pa nakikilalang suspek sa Barangay Commonwealth, Quezon City, kamakalawa ng gabi.

Naisugod pa sa Ge­neral Malvar Hospital subalit idineklara ring dead on arrival ang biktima na nakilala lamang sa alyas ‘Taba Abdulah’, nasa pagitan ng edad na 35-40, malaki ang pa­ngangatawan, may taas na 5’7” maiksi ang buhok at nakasuot ng kulay violet na short pants.

Sa imbestigasyon ni SPO1 Ronnie Ereño ng Criminal Investigation Detection Unit (CIDU), lumitaw na nangyari ang insidente dakong alas-sais ng gabi sa Footbridge ng Commonwealth Avenue corner IBP Road, Brgy. Commonwealth, Quezon City.

Sa pahayag kay SPO1 Ereño ng isang Abdugali Buwalan, vendor, habang abala siya sa pag-aasikaso sa kanyang paninda nang kanyang mapansin ang kaguluhan sa gitna ng footbridge at nakita nito ang biktima na mabilis na bumababa habang sapu-sapo ang duguang dibdib.

Subalit pagda­ting sa tapat ng Parmacia ni Doc sa Commonwealth Avenue ay tuluyan nang bumagsak ang biktima.

Agad na sinaklolohan ni Buwalan ang biktima at isinugod sa ospital su­balit hindi na rin ito ­umabot nang buhay.

Walang nakakaalam kung tagasaan ang biktima kaya blangko ang pulisya sa motibo ng pamamaslang at kung sino ang responsable sa krimen.