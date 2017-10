Sahod sa gobyerno, pang-taxi lang — blogger

Minaliit ng utak ng Thinking Pinoy blog na si Rey John Nieto ang pasahod sa gobyerno.

Sa hearing ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ay kinumpirma ni Nieto na bukod sa pagiging blogger, siya ay consultant ng Department of Foreign Affairs (DFA)-Strategic Communications.

Pero iginiit nitong hindi kalakihan ang tinatanggap nitong sahod sa pagiging consultant sa ahensya ng pamahalaan.

Sa pagtatanong ni Senador Kiko Pangi­linan, inihayag ni Nieto na P12,000 lamang kada buwan ang kanyang tinatanggap mula sa DFA.

“DFA needs me more than I need them, parang alila lang kami doon,” pahayag ni Nieto.

Ang naturang paha­yag ay sagot ni Nieto nang tanungin siya kung ano ang kanyang pipiliin ang pagiging blogger o consultant.

Binigyang-diin pa nito na sa kanyang imahinasyon, nakikita niya ang kanyang sarili bilang political opinion writer.