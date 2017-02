SABWATAN NA!

Tahasang sinabi kahapon ng isang senador na ang bagong bumubuo ngayon ng mayorya sa Senado ay mga kasabwat ng administrasyon ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ito ni Sen. Risa Hontiveros matapos na sumapi sa minorya ng ­Senado, ilang minuto matapos na patalsikin bilang chair ng Senate committee on health sa isinagawan­g revamp kung saan natanggal din si Sen. Franklin Drilon bilang Senate President Pro-Tempore.

“Kung ang pananatili­ ko sa mayorya ay ang pagiging kasabwat ko sa isang rehimen na marahas at walang pagrespeto­ sa karapatang pantao ay buong puso kong ­tinatanggap ang maging­ ­bahagi ng minorya,” ­patutsada ni Hontiveros.

Una rito, ipinadeklara ni Sen. Manny Pacquiao na bakante ang Senate president pro-tempore position na hawak ni Drilon at kasunod nito ay ipinabakante rin ang mga komiteng hawak nina Aquino, Hontiveros at Francis ‘Kiko’ Pangilinan.

Ang pagsipa kina Dri­lon, Hontiveros, Sen. Francis Pangilinan at Bam Aquino sa puwesto­ at komiteng kanilang pinamumunuan ay nangyari ilang araw matapos silang maglabas ng maanghang na salita sa biglaang pag-aresto sa kapartido nila sa Liberal Party (LP) na si Sen. Leila de Lima.

Sina Pangilinan at Aquino ay dumalo rin sa selebrasyon ng ika-31 ­anibersaryo ng EDSA People Power Revolution noong Sabado.

“If this is the price to pay to show up on the streets of EDSA talking about democracy, talking about the issues of ­violence on our streets. If these are the price to pay I’m gladly pay that price,” paliwanag ni Sen. Aquino.

Dahil sa reorgani­sasyon ng Senado, ang bagong bumubuo ngayon ng minorya ay sina Sens. Drilon, Hontiveros, Pangi­linan, Aquino, De Lima at Sen. Antonio Trillanes IV.

Umaabot naman sa 18 senador ang bagong ­komposisyon ng mayorya­ ng Senado.

Sinabi naman ni Vice President Leni Robredo na nangyari na ang ganitong senaryo.

“This has happened before. In the past, this paved the way for a one-man rule,” ani Robredo.

“What happened in the Senate today is characteristic of an administration obsessed with monopolizing power and intent on marginalizing those who have opposing views,” ani Robredo sa ipinalabas na statement kahapon.

“We will not be ­silenced. Our nation ­deserves no less. Demo­cracy demands dissent,” giit ni Robredo.