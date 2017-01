Sabi ni Ex-US President Reagan

Noong inagurasyon ni United State (US) President Donald J. Trump bilang ika-45th Pangulo ng Amerika bumenta ang qoute ni dating US President Ronald Reagan na nagsasabing “At this present moment, our go­vernment is not the solution to our problem. At this present moment, our government is the problem”.

Hindi lang ito patama sa gobyerno mismo ng Amerika kundi patama ito sa gobyerno ng lahat ng bansa sa mundo. Siyempre kasama na ang gobyerno ng Pilipinas, sa ayaw at sa gusto ng mga nasa gobyerno.

Bakit hindi eh maraming kalokohan ng mga nasa gobyerno, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sino ba ang nagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi ang mga ordinaryong tax payers kundi ang mga nakaupo.

Kung mayroon mang sibilyan na sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan eh ‘yung mga kasabwat ng mga nasa gobyerno mismo at mabibilang lang ang mga iyan kaya ang problema, gobyerno pa rin.

Hindi lang ang mga sibilyang kriminal ang gumagawa ng karumaldumal na krimen, ginagawa na rin ng mga tiwali sa Philippine National Police (PNP) at kaya nagkakaroon ng culture of impunity na tinatawag ay dahil halos lahat ng mga nagkakasalang pulis ay hindi agad-agad napaparusahan.

Bibilang ng taon bago masolusyunan ang mga kasong nakasampa sa mga pulis kaya habang dinidinig ang kanilang kaso ay tuloy ang kanilang ligaya at ‘yung mga biktima na nagrereklamo ay nagsasawa hanggang sa madismis na lang ang kaso.

Isa pang halimbawa na ang gobyerno ang problema ay ‘yung pagkolekta ng buwis. Bakit sa tuwing nabibigo ang Bureau of Internal Revenue (BIR) at Bureau of Custom (BOC) eh ang mga tax payers ang pinag-iinitan?

Kasalanan ba ng mga tax payers na hindi makolekta ng BIR at BOC ang nararapat na buwis?

Hindi! Eh bakit sa tuwing nabibigo sila sa kanilang misyon eh nag-iisip ang gobyerno na dagdag na buwis na binabayaran ng mga tax payers.

Sa pagtataya ng Kongreso, aabot na sa raw sa P600 billion ang nawawala o hindi nakokolekta ng mga tax collectors at ang isa sa mga itinuturing dahilan ay katiwalian.

Bago pag-isipan ng mga magagaling at pawang mga edukadong taga-gobyerno na dagdagan ang buwis ng mamamayan, bakit hindi muna ayusin ang pagkolekta sa buwis.

Kapag nakolekta na lahat at hindi pa sapat sa pa­ngangailangan ng gobyerno, saka sabihan ang mga tao na magdagdag tayo ng buwis at baka maunawaan pa kayo ng mga tax payers.

Pero ngayong hindi pa nakokolekta ang tamang buwis, hindi pa panahon para dagdagan ang pasanin ng mamamayan dahil kung gagawin ‘yan ng gobyernong ito, eh lalong ibabaon sa hirap ang mga mamamayan na nagluklok sa kanila sa kapangyarihan.

Ngayon nga na hindi pa nabubuwisan ang diesel at LPG ay masyado ng mahal ang mga bilihin, papaano na lang kung buwisan ito at dagdagan pa ang excise tax ng ibang produktong petrolyo.

Nakakasiguro ba ang gobyerno na hindi ipapasa ng mga negosyante ang dagdag nilang gastusin sa petrolyo? Ngayon nga pati ang ninanakaw na kur­yente sa mga power distributors ang lahat ng consumers nagbabayad eh. Tumigil nga kayo!

(dpa_btaguinod@yahoo.com)