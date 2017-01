‘Sabay tayong mag-resign’

Mariing itinanggi ni Sen. Alan Peter Cayetano na balak niyang ikudeta si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimen­tel III dahil sa pakikipag-alyansa nito sa mga senador na bumabanat sa administrasyong Duterte.

Ginawa ni Cayetano­ ang pahayag matapos ihayag ni Sen. Antonio Trillanes IV na binabalak niyang palitan si Pimentel bilang Senate President.

“It’s a figment of imagination of Sen. Trillanes. I have not attempted, I am not attempting, I don’t have any plans to get the leadership. Sen. Koko is trusted by the senators and by the President,” diin ng senador sa isang press conference.

Upang patunayan na hindi niya hinahangad ang Senate Presidency, hinamon ni Cayetano si Trillanes na sabay silang mag-resign sa Senado.

“Kung tingin ni Trillanes ako ang problema eh ‘di sabay kaming mag-resign kahit bukas. Kasi ako baligtad ang tingin ko, ang tingin ko siya ang problema sa Senado,” komento pa ng senador.

Sinabi pa ni Cayetano na halos apat na buwan na lang siyang mananatili sa Senado kung kaya’t hindi magandang ideya na ambisyunin pa niya ang Senate Presidency.

Inaasahang kukunin si Cayetano sa gabinete sa oras na matapos ang one-year ban sa mga natalong kandidato noong May 2016.