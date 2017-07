SA SURVEY NG ML: TAGA-MINDANAO ANG TANUNGIN!

Mas mahalagang tanungin ang mga taga-Mindanao at hindi ang buong bansa kung dapat na ituloy ang pagpapatupad ng batas militar sa ­nasabing rehiyon.

Ito ang panawagan ng ilang obispo kung saan ang mga taga-Mindanao, Kristiyano man at Muslim, ang mas mahalagang tumugon sa ‘survey’ kung sang-ayon ang mga ito sa umiiral na Martial Law sa kanilang lugar sa halip na pulsuhan ang pagsang-ayon ng buong bansa.

Sinabi ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David na mahalagang tanungin ang mayorya ng mamamayan sa Mindanao kung kailangan na pala­wigin pa ang Martial Law dahil ang mga ito ang nakararanas sa epekto nito.

Sa inilabas na survey, 57 porsiyento ng mga Filipino ang pumabor sa ­batas-militar.

“Maybe instead of getting the pulse of ‘majority of Filipinos’ on ML, the survey should also find out more specifically if majority of the people of Min­danao (Christians and Muslims) would agree with an extended ML in Mindanao,” ayon sa mensahe ni Bishop David.

Samantala sa panig naman ni Cebu Archbishop Jose Palma, kailangang ibatay sa sitwasyon kung dapat nang alisin o dapat palawigin pa ang Martial Law sa Mindanao.

“To me ML with its termination or extension should be determined by circumstances. To determine appropriateness and decide now is unrealistic. Yes many favor it now, ­including myself. To say it’s okay to extend another­ 5 years is simplistic,” sabi pa ni Palma.

Nauna nang nagpahayag ng pag-aalinlangan­ ang iba pang lider ng Simbahang Katolika sa ­panukalang pagpapalawig ng Martial Law sa Mindanao.