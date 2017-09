Sa rapist at nagchopchop ng bata: ‘I’ll shoot you!’ — Digong

Hindi maitago ni Pangulong Rodrigo Duterte ang galit sa isang nahuling drug addict na umaming pumatay at nang-chop chop sa dalawang taong gulang na pamangkin sa Muntinlupa city.

Sinabi ng Pangulo na hindi sapat na palusot ng suspect na lango ito sa droga kaya nagawang halayin, patayin at pagpuputol-putulin ang kanyang dalawang taong gulang na pamangkin.

Kung sa kanyang harap, aniya, ito sinabi ng suspect na si Eduardo Mendoza ay babarilin niya ito kahit pa nakaharap ang media.

Sinabi ng Presidente na napaka-lousy ng Pilipinas dahil hindi dapat hahantong sa ganitong uri ng mga krimen kung noon pa man ay hinarap na ang problema sa illegal na droga.

“Rape-in mo yung pamangkin mo na lalaki, 2 years old tapos i-chop chop mo? Tapos magsabi ka sa harap ng tao na bangag ka, you do that to me and i’ll shoot you. Sa bunganga kita babarilin! Ganon ang droga, that is what happens when drugs prevail “, ang pahayag ni Pangulong Duterte.

Ang insidente ay naganap sa Alabang, Muntinlupa City noong September 10 kung saan ipinasyal umano ni Mendoza ang pamangkin at dinala sa isang motel, pinainom ng gatas na may pintura saka ginawa ang krimen. ()