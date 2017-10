Sa paglipat ng drug ops sa PDEA: Sana masaya na kayo! – Duterte

Aasahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magiging kuntento na ang kanyang mga kritiko ngayong nailipat na sa Philippine Drug Enforcement Administration (PDEA) ang pangangasiwa sa anti-drug operations sa buong bansa.

Sa kanyang talumpati kahapon sa re-launching ng bagong ga­wang Malacañang Briefing Room, sinabi ng Pangulo huwag siyang sisihin anuman ang maging kahinatnan ng bansa matapos ipaubaya sa PDEA ang anti-drug operations.

Aniya pa, sana ay maging masaya na ang Human Rights groups, ang European Union (EU) pati na ang bleeding hearts ngayong inalis na sa Philippine National Police (PNP) ang paglaban sa iligal na droga.

Tutal aniya ay lumalabas na ang PDEA ang may pinakamaliit na bilang ng mga napatay at nasugatan sa kanilang operasyon kaya inilipat na niya sa pangangasiwa ng natu­rang ahensiya ang kampanya sa iligal na droga.

“Bright talaga kayo. Well, tingnan natin. PDEA lang, wala nang iba. And I will again reiterate, umalis kayong lahat. Ibigay ninyo sa PDEA and let us see what happens. But me, I am not interested anymore in — using any other… Hayaan mo ang PDEA. I will not comment, basta sinabi ko mukhang ‘yun ang gusto ng…This is better or betterer, do you say. O, diyan tayo. Walang patay so walang encounter ‘yan. So better for the bleeding hearts and the media. I hope I will satisfy you. Gusto ko lang, as a last word, maybe this will suffice for the stupid European Union guys,” paha­yag ni Pangulong Duterte.

Nauna rito ay naglabas ang Presidente noong Miyerkules ng memorandum kung saan inaatasan ang PNP, National Bureau of Investigation (NBI) , Armed Forces of the Philippines (AFP) , Bureau of Customs (BOC), at Philippine Postal Corporation (PPC) na ipaubaya sa PDEA ang anti-drug operations sa bansa at ibigay sa PDEA ang lahat ng kanilang impormasyong may kinalaman sa iligal na droga.