Sa paglalagay ng pulis Davao sa Caloocan: Pagkontra ni Inday Sara tanggap ni Bato

Naiintindihan daw ni Philippine National Police (PNP) Chief Gen. Ronald Dela Rosa ang nararamdaman ni Davao City Mayor Sara Duterte sa hindi nito pagpabor sa paglilipat sa mga Davao Police patungong Caloocan City.

Ayon kay PNP Chief Dela Rosa, nauunawaan niya na malaking kawalan sa alkalde ang paglipat ng mga pulis Davao sa Caloocan subalit sa huli naman ay choice ng mga pulis kung gugustuhin nilang mailipat.

“She is the losing party. She is not the one gaining from this move. Mahirap maghanap ng matinong pulis na i-train mo from start to finish. Itong pulis na ito na ineengganyo, iniimbitahan ko na mag-volunteer na magpa-assign sa Caloocan. Ito ay nag-start doon, nagsimula sa Davao, yung culture nila of panenerbisyo,” ani Bato.

Una nang sinabi ni Dela Rosa na boluntaryo o hindi sapilitan ang pagtatalaga sa ilang pulis Davao sa Caloocan kaya hindi aniya lahat ng maitatalaga sa Caloocan ay galing sa Davao.

Matatandaang isang libong pulis Caloocan ang sinibak kamakailan dahil sa mga pagpatay sa mga menor de edad.