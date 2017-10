Sa pagkaka-impeach ni Bautista: Comelec gustong kontrolin – solon

Malinaw na dahilan diumano ng pagkaka-impeach ni Commission on Elections (Comelec) chairman Andy Bautista ay para mapalitan ang poll body chief ng isang appointed ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ito ayon kay ACT Teachers Rep. Antonio Tinio ang napakasimpleng rason kaya naman biglaang umarangkada sa Kamara at na-impeach si Bautista.

“Mahalaga para sa pagpapanatili sa poder lalo na nu’ng mga kaalyado… lalo na may eleksyon tayo sa 2019… kaya nga ‘yung barangay elections pino-postpone tapos ngayon gustong kontrolin ang Comelec,” pagkokomento ni Tinio.

Klaro aniya na kabuntot ito ng pagnanais ng Pangulo na mapatalsik ang mga pinuno ng ilang tanggapan para maisulong diumano ang sariling agenda.

“I think malinaw naman ‘yung marching orders ng Malacañang na i-impeach itong mga opis­yal na ito… Comelec chair, Supreme Court Chief Justice, and then inihahanda na ‘yung sa Ombudsman, so malinaw ‘yung marching orders. In the case nu’ng kay CJ (Maria Lourdes) Sereno nagtutuluy-tuloy na ‘yan. Ang nangyari nagkaproblema dito kay Chairman Bautista dahil mayroong obvious flaw in form ‘yung finile na complaint. So, nagkaroon ngayon ng problema gusto ng Malacañang ng impeachment pero sa committee level dinismiss sa House kinailangang ikorek ‘yun. ‘Yun ‘yung nangyari… kasi gusto nilang matuloy ‘yung impeachment dahil gustong tanggalin para mailagay ‘yung mga tao ng Presidente sa mga opisinang ito, ‘yan naman ang basic dito,” paliwanag ni Tinio.

Magkakaiba aniya ang rason kaya pinipilit na ma-impeach ang pinuno ng Supreme Court, Ombudsman, at Comelec.

Kaya naman krusyal batay pa kay Tinio para sa kasalukuyang administrasyon na mahawakan nang buo ang Comelec.