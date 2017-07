Sa pagdedesisyon sa ML extension: Pakinggan ang mga Maranaw!

Umapela ang isang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso sa kanyang mga kasamahang kongresista at maging sa mga senador na pakinggan ang daing ng mga Maranaw na pangunahing biktima ng giyera sa Marawi City.

Ginawa ni Akbayan party-list Rep. Tom Villarin ang nasabing apela dahil dedesisyunan na ngayon ng Kamara at Senado ang kahilingan ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ng 5 buwan ang Proclamation 216 na nagsailalim sa buong Mindanao sa batas militar.

“It’s time we listen to the Maranaos. While we take the AFP’s report with utmost importance, the voices of the people should be of paramount value,” pakiusap ni Villarin sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso.

Ngayong umaga ay magkakaroon ng joint session ang Senado at Kamara para desisyunan kung papayagan ng mga ito ang 5 buwan extension ng batas militar sa Mindanao at maging ang pagsuspendi sa writ of habeas corpus sa buong rehiyon.

Samantala, kinansela ng mga militanteng grupo ang iba’t ibang kilos protesta ng mga ito sa iba’t ibang lugar sa Metro Manila para sabayan ng pagkilos ang joint session ngayong sa Batasan Pambansa.

Ayon kay ACT Teachers party-list France Castro, inaasahan na malaking puwersa ng mga raliyista ang darating ngayon sa Batasan para kontrahin ang pagpapalawig sa batas militar sa Mindanao.