SA NAMBABOY NG NATIONAL ANTHEM: 1-TAONG KULONG SA TRANSGENDER

Isang taong pagkakakulong at multang P20,000 ang naghihintay sa Pinay transgender na nambastos sa Lupang Hinirang.

Ayon kay Abra Rep. Joseph Sto Nino Bernos, hindi dapat palagpasin ng kinauukulang ahensya ang pambabastos ng transgender na si Maria Sofia Love sa Lupang Hinirang dahil hindi lamang ang mga Filipino ang binastos nito kundi ang bansa sa kabuuan.

Base sa kumalat na vi­deo mula sa Facebook account ni Maria Sofia Love, nakasuot ito ng kulang pulang tanga at malaswang sumasayaw habang tumutugtog sa background ang Lupang Hinirang.

“This is a violation of section 38 of Republic Act 8491, also known as the ‘Flag and Heraldic Code of the Philippines’ enacted on July 28 1997,” ani Bernos kaya kailangan umanong habulin si Sofia Love.

Dapat sumanong maipataw ang parusa sa lahat ng mga bumabastos sa Lupang Hinirang dahil ang pagkatao ng mga Fili­pino at bansa sa kabuuan ang kanilang binabastos.

“Not only shows disrespect to the symbols of the Republic, but also shows disregard to the laws that the Representatives of the people have worked on to promulgate, and manifests irresponsible use of social media to further personal agenda,” anang mambabatas.

Kasabay nito, sinabi ni Bernos na mayroong pangangailangan para sa regular na pagpapaalala sa mga mamamayang Fi­lipino na igalang ang Lupang Hinirang kasama na ang bandila ng Pilipinas.

Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, kung mapapatunayang Filipino pa rin si Sofia Love ay maaaring makansela ang pasaporteng hawak nito para ma-deport kung saang bansa man ito nananatili sa kasalukuyan. Sa sandaling ma-deport, haharapin ni Sofia Love ang kaso dito sa Pilipinas.

Kung sakali namang may iba nang nasyunalidad si Sofia Love, maaari naman umano itong maideklarang “persona non grata” at pagbabawalan nang makatuntong ng Pilipinas.

Sa kasalukuyan, na-deactivate na ang FB account ni Sofia Love subalit wala pa itong ipinalalabas na anumang reaksyon sa pinasok niyang gulo.