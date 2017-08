Sa mga kapalpakan ng PNA: ‘Nakakahiya po’ — Andanar

Nagpaliwanag si Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar sa kapalpakan ng Philippine News Agency (PNA) kung saan inamin nito na nakakahiya ang nangyari.

Sa pagharap ni Andanar­ sa House commit­tee on ­appropriation para ipagtanggol ang P1.351 billion budget ng kanyang tanggapan, hindi pinaglagpas ni ACT Teacher party-list Rep. France Castro ang pagkakataon para pagpaliwanagin ito sa mga kapalpakan ng PNA.

Ayon kay Castro, naka-strike four na ang PNA sa kapalpakan kung saan ang una ay nang i-upload sa PNA website ang larawan ng mga sundalo sa Vietnam at tila pinalabas na mga miyembro ito ng Armed For­ces of the Philippines (AFP) na nakikipaglaban sa Maute group sa Marawi City.

Pangalawang kapalpa­kan, aniya, nang i-post ng PNA ang isang report na 93 bansa umano ang naniniwalang walang extrajudicial killings sa Pilipinas at sinundan ng Chinese news website article ukol sa West Philippine Sea.

Na-bingo nang tuluyan­ ang PNA nang i-upload sa kanilang website ang logo ng Dole Philippines imbes na logo ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa kanilang article.

“Nakakahiya po ang nangyari,” pag-amin ni Andanar kaya nag-iimbestiga umano ito at inamin umano ng dalawang PNA employees ang kanilang pagkakamali at binigyan na ang mga ito ng show cause order.

Inamin ni Andanar na ginastusan ng gobyerno ang training ng mga editors ng PNA sa ibang bansa at inayos na ang website ng PNA kaya binabasa na umano ito na naging dahilan para mapansin ng publiko ang kanilang kapalpakan.

Ayon naman kay Kabayan party-list Rep. Harry Roque, kailangang may aksyon na sa mga nasa likod ng kapalpakan ng PNA bago ang plenary hearing sa budget.