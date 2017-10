Sa kaso ng MRT 3: Dapat siguraduhin ng gobyerno na hindi na ito mauulit

Tweet on Twitter

Sa wakas, naghain na ng kaso ang pamahalaan laban sa sina­sabing maanomalyang­ kontrata ng Busan Universal Rail Incorporated­ o BURI para sa maintenance ng MRT 3 na inaprubaha­n nina dating DOCT Secretary­ Emilio Abaya­, BURI executives at iba pang opisyal ng dating DOTC.

Kaya sa DOTr, congrats! Mahaba man ang proseso, isang makubuluhang hakbang na iyan upang siguraduhing hindi na ito mauulit!

Masaya po tayo dahil talagang tinuloy ng pamahalaan ang pangak­o nitong sosolusyunan­ ang di umano’y maanomalyan­g BURI contract.

Dapat magkaroon tayo ng hustisya rito lalo na sa mahabang panahon ay nagdulot ng aberya at abala sa libo-libong mga pasahero dahil sa di maayo­s na pagpapanatili ng MRT 3.

Umaasa tayo na sa susunod, titingnan rin ng pamahalaan ang maanomalyang pagpapagawa ng mga proyektong pabahay na higit P20 bilyon para sa pulis at sundalo sa ilalim ng AFP/ PNP.

Malaki ang nasayang­ sa pondo na iyon! Kaya dapat mayroon­g managot rito dahil ito ay bilyun-bilyon­g pera ito nating mga nagbabayad ng buwis.

Sa bawat krisis, binibigyan tayo ng oportunidad upang isaayos ang sitwasyon.

Ngayon na ang Marawi ay tila napulbos­ dahil sa pagiging war-zone, naniniwala akong may pagkakataon na itayo natin muli ang lungsod nang maayos at tama.

Isa sa mga unang hakbang sa muling pagtatayo ng Marawi ay ang pagkakaroon ng isang makatuwiran at maa­yos na programa para sa pagkakaloob ng mga silungan, na dapat maging prayoridad, para sa mga pamilyang nawalan ng bahay at ang mga bahay ay nawasak ng digmaan.

‘Wag sanang maulit ang ating karanasan sa Yolanda na hindi naging maayos at may hinala pa na may katiwalian sa implementation ng housing program.