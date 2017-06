Sa Father’s Day: Saludo sa mga tatay na sundalo

By Betchai Julian

Sinaluduhan ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff ­Eduardo Año ang kanyang kapwa mga sundalo kasabay ng pagbati ng “Happy Father’s Day”.

Sa kanyang Father’s Day message, sinabi ni Año na ang pagiging sundalo ay isa sa pinakamapanganib na trabaho para sa isang ama.

Wala aniyang mas makapagbibigay ng halaga sa Father’s Day kundi ang mga anak ng sundalo na araw-araw ay nanana­langin na maging ligtas ang kanilang mga tatay.

Dahil sa nagpapatu­loy na kaguluhan sa Marawi City, marami sa mga sundalo ang hindi makapagdiriwang ng Father’s Day kasama ang mga pamilya dahil sa kanilang tungkulin na protektahan ang bansa.

Sinabi naman ni Brig. Gen. Rolly Bautista, commander ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, hindi nila magagawang makasama ang kanilang mga anak ngayong Father’s Day dahil sa “call of duty”.

Ang pinakamaganda­ aniyang regalo na maibibigay ng mga sundalo sa bansa ay ang “gift of peace” o kapayapaan.

Noong nakaraang June 12, Independence Day, pinapurihan ang matatapang na mga sundalo na nakikipaglaban para sa ­kalayaan ng bansa.

Hindi bababa sa 59 na mga pulis at sundalo ang napatay sa bakbakan sa Marawi City laban sa Maute terror group.