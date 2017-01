Ryza, pilit na KABIT

By Jun Lalin

Sa bahay na ng mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid nakatira ang panganay ng una na si Leila Alcasid.

Noong Miyerkules dumating sa bansa si Leila mula sa Sydney, Australia kung saan ay ilang taon din siyang nanirahan sa bahay ng inang si Michelle van Eimeren at ng new husband nito na si Mark Murrow.

Mag-aaral sa ‘Pinas si Leila at puwede rin siyang mag-“showbiz” ng konti.

Sa ngayon ay may sariling management company si Ogie, ang A Team, kung saan may mga kasosyo siya at nagma-manage sila ng ilang singers.

Hindi niya roon ipapasok si Leila dahil si Ogie mismo ang magma-manage sa anak (baka i-co-manage sa isang talent manager, na kakausapin pa lang nila).

Mismong ang manager ni Ogie na si Leo Dominguez ang nag-suggest sa singer/songwriter na dapat ay siya na ang mag-manage sa career ng anak para mas matutukan si Leila.

Sa ngayon, nag-start na si Leila sa pagiging blogger. Ipino-promote nina Ogie & Regine ang blog ng dalaga.

Sa mga kuwento ni Ogie, mukhang mahihirapan ang mga gustong manligaw kay Leila, dahil “mahigpit” ang ­singer/songwriter pagdating sa bagay na ‘yon.

Siya nga pala, tutok na rin si Ogie sa Hugot Playlist Valentine concert nila nina Erik Santos at Ai Ai de las Alas sa KIA Theater sa Pebrero 14.

Guest nila sa Valentine concert na ito si Solenn Heussaff.

***

Hindi tayo mabubulaga na bigla na lang magkakaroon ng Valentine concert si Regine.

Tahimik lang si Cacai Velasquez-Mitra, ang sister cum manager ni Regine at co-produ­cer dapat ni Anna Puno sa Valentine concert ng Asia’s Songbird.

Ang alam kasi namin, sa Pebrero 11 sa MOA Arena dapat ang pre-Va­lentine concert ng ­misis ni Ogie, pero biglang wala na ‘yon.

Inamin sa amin ni Anna ang dahilan, pero pinag-promise niya kami na hindi namin ikukuwento o isusulat ang tungkol doon.

Malamang, magpaplano na lang sila ni Cacai ng ibang concert for Regine.

***

Naku, aware kaya si Ryza Cenon sa komento ng iba na hindi niya “carry” ang pagiging “other woman” sa afternoon series ng GMA 7 na Ika-6 Na Utos?

Parang pilit daw ang akting ni Ryza sa Ika-6 Na Utos at hindi pa niya kayang maging “querida, kabit, number 2, mistress, kulasisi, escabeche”!

‘Kaloka ang dialogue pa ng isang friendship namin na dapat ay ‘yung isang GMA 7 starlet na lang ang inilagay sa role na ‘yon dahil pinagbibintangan ito ng isang female singer na kabit ng kanyang mister, ‘noh?!

Anyway, si Laurice Guillen ang direktor ng Ika-6 Na Utos kaya for sure, mag-i-improve ang potrayal ni Ryza bilang kabit sa afternoon series na ‘yan, huh!

***

Magtatapos na ang Sa Piling Ni Nanay ni Yasmien Kurdi sa afternoon-block ng Kapuso network at papalitan ‘yon ng Pinulot Ka Lang Sa Lupa nina Julie Anne San Jose at Benjamin Alves.

Sa Lunes na ang presscon ng bagong afternoon series nina Julie Anne at Benjamin, kaya ang tanong ng mga mahadero’t mahadera, may update na raw kaya sa “exclusively dating” na drama ng dalawa?

Sa Lunes daw kaya ay aminin na nila ang tungkol sa tsikang may relasyon na sila?

Maganda ang magtatapos na Sa Piling Ni Nanay at nang mapanood namin ito noong isang araw ay hindi na kami nakaalis ng bahay dahil masyado kaming nadala sa panonood.

Sana, ang Pinulot Ka Lang Sa Lupa ay maging kasingganda, o mas maganda pa sa papalitan nilang afternoon series.