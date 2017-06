RYZA, NAHIHIYA KAY CLAUDINE

PUMIRMA ng kontrata ang Kapuso star na si Ryza Cenon sa Viva Ar­tists Agency, na siya nang magma-manage ng career niya.

Anong sabi ng GMA sa paglipat na ito ng kabogerang kontrabida sa hit afternoon Kapuso soap na Ika-6 Na Utos?

“Hindi naman po ako aalis ng GMA. Management contract po ito.

“Wala naman po akong network contract sa GMA, eh. Sa ma­nagement lang, sa Ar­tist Center.

“Nag-end na po siya nu’ng February. Hindi na po ako nag-renew sa Artist Center, pero GMA pa rin po ako,” bulalas ni Ryza nang makausap namin siya after ng contract signing niya with Viva.

Na-hurt ba ang GMA sa pag-transfer niya sa Viva?

“Nagpaalam po ako nang maayos. Sobrang kinausap ko naman sila.”

Bakit ayaw na niya sa GMA Artist Center?

“Gusto ko lang pong ma-explore pa ‘yung industry, kumbaga. Like gusto kong magkaroon ng movies pa at saka endorsements, gano’n.”

Ang sabi sa amin ni Ryza, 10 films for 5 years ang pinirmahan niyang kontrata sa Viva.

Wala pang inilalatag na projects sa kanya dahil kakapirma niya lang nu’ng Huwebes nang gabi sa Viva office sa Ortigas.

“Sabi ko po sa kanila, iba naman sana like romcom para light. Kasi, sobrang dark po nu’ng last ko na pelikula na Ang Manananggal sa Unit 23B, eh.”

First lead role ng 29-anyos na aktres ang nasabing indie film na ipinalabas sa 2016 QCinema filmfest.

Ang una niyang pelikula ay Lovestruck (2005) under GMA Films.

Bale sa 12 years niya raw sa GMA ay ‘yun lang ang pelikulang nagawa niya, pati na ang Enteng Kabisote 10 and the Abangers last year.

***

May kinalaman ba ang boyfriend niyang si Cholo Barretto sa pag­lipat niya sa Viva?

Malapit kasi sa Viva si Cholo bilang VAA din ang nagma-manage dito at ang mga kaibigan nitong sina Boy 2 Quizon at Neil Arce ng N2 Productions ay laging ka-co-prod ng Viva sa mga pelikula.

“Wala. Feeling ko, kinokonek lang nila, pero wala po talaga siyang kinalaman dito,” mariing tanggi ni Ryza.

“Dyusko, magti-30 na po ako sa December. Hindi pa ba ako maru­nong magdesisyon?”

Eh, puwede rin namang nai-suggest sa kanya ni Cholo na mag-Viva siya, ‘di ba?

“Hindi, eh. Ayaw nga niya, eh. Siyempre, ayaw niyang magkaroon ng kumparahan dahil pareho kami ng management. Ayaw niya ng gano’n.

“Eh desisyon ko, wala siyang magagawa. Iba naman ‘yung group nila na N2. Hindi sila nakikialam sa akin.”

So, anong sabi ni Cholo sa paglipat niya?

“‘Good luck sa desisyon mo!’ Ha! Ha! Ha!

“Natutuwa naman siya dahil baka magkaroon ng chance na magkatrabaho kami ulit. Kasi, nakatrabaho ko siya sa Manananggal…”

Memorable ang indie na ‘yon para sa kanilang dalawa dahil doon sila nagkakilala ni Cholo.

Nagpakyut ito sa kanya at nanligaw ng mga 3 months bago niya ito sinagot.

Ang role ni Cholo sa Manananggal… ay isa sa mga biktima na pinatay niya bilang isa siyang manananggal.

Pero sa totoong buhay, siya ang nabiktima ni Cholo?

“Ha! Ha! Ha! Ha!” tawa ni Ryza.

Mukhang seryoso na ‘yung sa kanila ni Cholo at mukhang natagpuan na nila ang forever sa isa’t isa, ha?

“Sana. Ayokong pangunahan. Sana po. Pinagpi-pray ko po, na sana siya na.

“Ang hirap maghanap ng lalaki na matino, eh!”

Magna-9 months na ang kanilang relasyon, sey ni Ryza.

Handa na ba siyang maging parte ng Barretto family?

“Mababait naman sila,” reaksyon niya sa tanong namim.

Si Cholo ay pamangkin ni Claudine Barreto at very close ang magtiyahin. Kapatid ni Claudine ang FA na mommy ni Cholo

“Hindi ko pa po siya (Claudine) nami-meet. Nakausap ko pa lang siya sa phone.”

Anong sabi sa kanya ni Claudine?

“Wala. Parang, ‘O, bibigyan kita ng ganito…’”

Ano raw ibibigay sa kanya nito, bag?

“Hindi, hindi bag. Grabe naman.”

Kumusta ang pag-uusap nila ng Tita Claudine ni Cholo?

“Nahihiya ako, actually. Nahihiya ako sa kanya. Kasi, hindi ko pa siya nami-meet.

“Nag-invite po siya, kaya lang hindi po ako nakapunta kasi busy po, eh. Hindi po kaya ng schedule.”

Gusto ba niyang ma-meet si Claudine?

“Opo.”

Eh bakit hindi niya ito binibigyan ng time?

“Grabe naman ‘yon. Hindi po. Sche­dule lang talaga ang hindi magkatagpo.

“Hindi nga po nagtatagpo ang schedule namin ni Cholo, eh. Kasi, ang taping ko po ng Ika-6 Na Utos, M-W-F-S.

“Eh siya, ang work niya, T-Th-S. O, paano?! Minsan lang kami nagkikita ‘pag may pagkakataon.”

***

Bibigyan pa kaya si Ryza ng show ng GMA ngayong nag-Viva na siya?

“Hindi ko po alam, eh. Hindi ko rin sure. Ganu’n talaga. It’s a risky decision.

“Alam ko naman ‘tong pinasok ko. So, bahala na si God. Binigay ko na po kay God lahat,” sambit ni Ryza.

Kahapon ay nagpadala ng statement ang GMA Artist Center.

Ang sabi ng Senior Assistant Vice President for Alternative Productions ng GMAAC na si Ms. Gigi Santiago-Lara, “Ryza Cenon is no longer being managed by GMA Artist Center.

“Though her management contract has expired early this year, she is still part of GMA’s very successful afternoon prime series Ika-6 na Utos, which has been extended several times already.

“We wish Ryza well in her future endeavors.”