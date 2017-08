Ryza, nagtangkang mag-suicide dahil kay Jennylyn

NA-BOTHER kami sa description ni Ryza Cenon sa sarili niya na SUICIDAL siya.

Ang sabi namin kay Ryza, ang SUICIDE ay isang totoo at seryosong problema na hindi dapat isinasawalang-bahala.

Kamakailan lang ay may isang taga-showbiz na ginulat ang lahat nang magpatiwakal ito.

Maging sa Hollywood ay patuloy na nagaganap ito, na ang huli ay ang frontman ng bandang Linkin Park na si Chester Bennington.

Ang sabi ni Ryza, kaya siya nahilig sa painting ay isa ‘yon sa naging outlet niya para mawala ang kanyang depression at ang mga negative na nara­ramdaman niya.

Doon niya inilalabas para hindi siya maka­isip ng masama sa sarili niya.

Introvert siya, kaya siya ang tipo ng tao na ‘pag may problema, ­hindi niya agad sini-share ito kahit kanino.

Kung kaya niya itong i-solve na hindi siya nang-iistorbo ng ibang tao ay sasarilin niya na lang.

Kaya ‘yung mga problema niya noon ay hindi niya sinabi sa ­lola niya na very close sa kanya at kasama niya sa bahay.

Pumapasok sa isip niya ‘yung bagay na ‘yon ‘pag nade-depress siya dahil minsan, feeling niya ay ‘yun na lang ang tanging solusyon.

Nagtangka siya dati na magpatiwakal, pero ­siya mismo ay natatawa sa ginawa niya dahil ang ininom ­niya ay ‘yung bawal kainin na inilalagay sa sapatos (de­siccant, para manatiling tuyo ang loob ng shoes).

Inipon niya ‘yung silica granules sa loob nito, ­nilagay niya sa hot water at bago niya ininom ay nagpa­ganda muna siya.

Ang nangyari ay nakatulog lang siya. Hindi siya­ nategi at hindi rin siya naospital.

At that time ay nanalo na si Ryza sa StarStruck 2 (2005) at hindi niya kinaya ‘yung isyu about Jennylyn Mercado & Mark ­Herras na ang dami niyang bashers.

Hindi niya ito kayang i-handle, kaya may times noon na sinasaktan niya ang sarili niya.

As in kung anong mahawakan niya ay pinupukpok niya sa sarili niya at hina­hampas niya ang ulo niya sa pader.

“But before po ‘yon, hindi ko na siya ginagawa ngayon,” sey ng bida sa Ang Mana­nanggal sa Unit 23B, at kontrabida sa ­Kapuso afternoon drama series na Ika-6 Na Utos.

Hindi biro ang isyu ng suicide, kaya pinagpramis namin si Ryza na hindi na ­niya ulit gagawin pa ‘yon.

Sinabi rin namin sa kanya na dapat ay lagi siyang may nakakausap kapag ­nakakaisip siya ng gano’n.

“Ngayon po kasi, masaya ako, eh. So, wala ‘yon sa isip ko. Feeling ko, nao-overcome ko dahil masaya ako ngayon.

“Sobrang blessed ko ngayon sa life ko, sa career, sa lovelife ko, lahat po. So, for me, feeling ko, part ­talaga ­siya ng cycle ng life. Struggle.

“Kumbaga sa story, merong struggle na part and feeling ko, ‘yun ang struggle ko sa buhay,” bulalas ng dalaga.

Wala siyang ibang taong kinausap noon. Ang ginawa niya ay nag-Baclaran ­siya at kinausap niya ang Diyos.

Ngayon, kapag buma­balik sa kanya ‘yung ­sobrang depression niya dati ay nagpi-pray ­siya, iniiyak niya at inila­labas niya lahat. Pagka­tapos nu’n ay okey na siya.

Wala talagang dapat ika-depress si Ryza dahil ang ganda ng takbo ng career niya ngayon.

Meron siyang gagawing project sa Viva.

Si JC Santos ang makakapareha ­niya sa Mr. & Mrs. Cruz na ang magdidirek ay ang director of the hour na si Sigrid ­Andrea Bernardo, nagdirek ng surprise hit na ­Kita Kita na lampas P300M na ang kinikita sa takilya.