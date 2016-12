Ryza, kinamumuhian ng netizens

Ramdam ng chubby-chubby na si Emma (Sunshine Dizon) ang panlalamig sa kanyang ng yummylicious niyang mister na si Rome (Gabby Concepcion) sa Kapuso afternoon series na Ika-6 Na Utos.

Eh kasi naman, ang init-init ng hitad na si Georgia (Ryza Cenon).

Ang landi-landi!

Naku! Wala pa man sa gitna ang istorya ng Ika-6 Na Utos, marami nang natatanggap na hate tweets at messages si Ryza sa social media.

Pinost pa ng dalaga ang isa sa mga ito at ang kanyang hanash, “Naku po! Salamat sa pagsu­baybay. Lagi kayong manood dahil marami pang mangyayari sa #ika6nautos.

Good Morning!”

***

SA pelikulang Star Wars: The Force Awakens, pinatay si Han Solo (Harrison Ford) ng anak nila ni General Leia Organa (Carrie Fisher) na si Kylo Ren (Adam Driver).

Sa totoong buhay, ang 60-anyos na si Carrie ang pumanaw kahapon.

***

Kasama si Ge­neral Leia sa Episode XIII ng Star Wars, na nakatakdang ipalabas sa Disyembre 2017.

Nakumpleto ni Carrie Fisher ang trabaho niya rito bago siya pumanaw.

***

Sa pelikulang Rogue One: A Star Wars Story, nakakawindang ang karakter ni Grand Moff Tarkin (Peter Cushing) na marami-rami ang eksena.

CGI (computer-ge­nerated imagery) iyon… dahil si Peter Cushing ay pumanaw na noon pang 1994.

Sa pagwawakas ng pelikula ay bumulaga ang sariwang si Princess Leia.

Batambata pa roon si Carrie Fisher!

***

Close na close na talaga ang Kapuso heartthrob na si Benjamin Alves sa pamilya ng kanyang rumoured girlfriend na si Julie Anne San Jose.

Last Christmas, nag-thank you ang Pinulot Ka Lang Sa Lupa star sa binata dahil nagustuhan daw ng kanyang pamilya ang regalo nito sa kanila.

“Family Christmas is the best kind of Christmas! Everyone, give yourself a break and spend maximum time with them. P.S. @benxalves they loved your presents. Thank youuu,” hirit ng Kapuso singer sa Instagram.