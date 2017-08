RYZA, ‘KINAIN’ SI CHOLO

By Allan Diones

NAG-MASTURBATE si Ryza Cenon sa indie film na Ang Manananggal sa Unit 23B.

Ayon kay Ryza, nu’ng audition pa lang ay sinabi na sa kanya ng direktor ng pelikula na si Prime Cruz na may ganu’ng eksena.

Doon pa lang ay na-challenge na siya na kaya niyang gawin ang mga hindi siya komportableng gawin sa big screen.

Inisip din niya na kaya niyang magbida at hindi lang pan-support ang talent niya.

Sey ng 29-anyos na Kapuso star, nagtiwala siya sa direktor dahil naipaliwanag sa kanya na kailangan ito sa istorya at hindi tatakbo ang kuwento kung wala ang maseselang eksena.

Dark romance ang description ni Ryza sa pelikula na tungkol sa taga-siyudad na manananggal na nainlab sa isang tao.

Paliwanag ni Direk Prime, kaya may MASTUR­BATION scene ang karakter ni ­Ryza na si ­Jewel ay dahil kinonek nila ‘yung hunger ng manananggal sa female ­sexuality.

Pinush nila ‘yung idea na ‘yung sensuality nito ay related to something horrific.

Bukod sa masturbation scene ay may SEX SCENE si Ryza with Cholo Barretto na gumaganap ng isa sa mga nabiktima niya rito.

Aminado ang Ika-6 Na Utos star na nahirapan siya dahil first time niya itong gawin at hindi ito madali para sa kanya.

“Ang mga ginagawa ko lagi, mga pa-tweetums lang. So, ito ang kauna-unahan kong ginawa na may sex scene, masturbation, so hindi ko alam kung paano siya i-handle.

“Siyempre, nanghingi ako ng tulong kay direk. Humingi rin ako ng suporta sa kaeksena ko, kay Cholo,” bulalas ng petite na dalaga.

Nilinaw ni Ryza na nu’ng gawin nila ang pelikula ay hindi pa sila magkarelasyon ni Cholo.

Dito sila unang na­ging close at pagtagal-tagal ay naging sila.

“Sinabi ko sa kanya (Cholo) na takot akong gawin. Kasi, doon sa masturbation po, ako lang naman ‘yon mag-isa, eh. So, kontrolado ko buong eksena.

“Pero doon sa may kaeksena ka (love scene), hindi ko kontrolado kung anong nararamdaman niya. So, ‘yun ang sinabi ko na nakakatakot ako na baka ganito, ganyan.

“Naging open ako sa kanya para at least, alam namin kung paano ­i-adjust ang isa’t isa.

Ganu’n ‘yon.”

Kuwento pa ni Ryza, nakahiga lang si Cholo sa love scene nila at siya ang ‘nagtrabaho.’

“Siyempre, ako ‘yung kakain, eh.”

Ahh, so kinain-kain niya si Cholo?

“‘Yung heart niya! Ha! Ha! Ha! Heart ‘yung favorite ni Jewel.”

Sey ni direk, mga lamanloob ang kinakain ng manananggal, pero si Jewel ay puso ng tao ang paborito.

Dagdag ni Ryza, sobrang hirap ng eksenang ‘yon at kailangan niya ng 100% na tiwala sa lahat bago niya nagawa ito.

“Before ko siya gawin, humingi pa ako ng ilang oras para mag-lock sa tent mag-isa.

Tapos, paikut-ikot lang ako.

“Para ­kumbinsihin ‘yung sarili ko na, ‘Gawin mo ‘yan. Pinasok mo ‘yan, gusto mo ‘yan, ‘di ba?’”

Sabi pa sa amin ni ­Ryza, hindi siya magkakaroon ng sexy image ­after ng movie na ito dahil gusto niya lang patunayan sa pelikula na marami pa ­siyang ibang kayang gawin ­bilang isang aktres.

R-16 ang MTRCB rating ng Ang Mana­nanggal sa Unit 23B.