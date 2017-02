Ruru, NATAWA sa ‘hiwalayan’ nila ni Gabbi

TINAWANAN lang ni Ruru Madrid ang ­balitang break na sila ng ka-loveteam niyang si Gabbi Garcia.

May tsika kasing ­hiwalay na ang dalawa at nangyari raw ang breakup after ng debut party ni Gabbi nu’ng December.

Tinanong namin si Ruru via Twitter DM at ang sagot sa amin ng Kapuso hunk, “Hi, Tito! Huh? Kanino po nanggaling ‘yan? Ha! Ha! Ha!

“And hindi pa naman po naging kami (ni ­Gabbi), eh!”

In fairness ay mukhang wala pa ­talagang opisyal na relasyon ang GabRu, although obvious na gusto nila ang isa’t isa at tipong may M.U. na sila.

Kaka-18 lang ni Gabbi at sabi ng 19-anyos na si Ruru, hindi sila nagmamadaling magkaroon ng relasyon.

Enjoy lang sila at masaya together.

At mukhang hindi totoo ang breakup dahil nagpu-post pa rin ang GabRu sa social media ng pics nila together.

Swit-switan pa rin ang Kapuso loveteam, so walang dapat ipag-alala ang kanilang fans.

Hindi kasali ang GabRu sa recent showbiz breakup tulad nina Erich ­Gonzales & Daniel Matsunaga at ­Robi ­Domingo & Gretchen Ho.

Hindi pasok sa listahan sina Ellen Adarna & Baste Duterte dahil nu’ng Disyembre pa sila nag-break, sabi ni Ellen.

Maging sa Encantadia ay mukhang mabubuhay na ulit ang AleBarro ­(Alena + Ybarro) tandem ng GabRu dahil ­tuluyan nang nagpaalam si Amihan ­(Kylie Padilla) para bumalik sa Devas o sa mundo ng mga namatay.

In all fairness ay maraming fans ang YbraMihan tandem nina Ruru-Kylie at malakas din ang kanilang chemistry, ­pero ang gusto siyempre ng GabRu fans ay ­sina Gabbi-Ruru ang magkatuluyan sa ­bandang huli.