RUFFA, NAWINDANG SA ANAK NI DENNIS

NALOKAH si Ruffa Gutierrez sa taping ng Dear Uge (na ipalalabas na mamayang 2:30 PM sa GMA 7 pagkatapos ng Sunday PinaSaya).

Sa last scene kasi na kukunan sa kanya, may gumaganap na officemate ang “anak” niya sa istorya na si Mikee Quintos.

Nagandahan si Ruffa sa kaeksena nila ni Mikee dahil may height ito.

Tsinika-tsika ni Ruffa ang babaeng ‘yon na nagngangalang Faith.

Nabigla si Ruffa nang sabihin sa kanya ng katsikahan na, “Anak po ako ni Dennis da Silva!”

Na-link noong araw kay Ruffa si Dennis — noong very young pa sila.

Of course, ikinalungkot ni Ruffa na nalihis ng landas si Dennis at hanggang ngayon ay nakakulong pa.

After kunan ang eksena nilang tatlo, nagpa-picture pa sina Mikee at Faith kasama si Ruffa.

Nang nasa sasakyan na kami, si Faith ang to­pic namin. Gulat si Ruffa dahil ang laki na ng anak ni Dennis.

Sabi ni Ruffa, wish niya na sumikat si Faith para makatulong ito sa tatay na nakakulong.

Anyway, sa taping pa rin ng Dear Uge, may isang eksena na nagkasama sina Ruffa at Eugene Domingo.

Bukod kasi sa host si Uge ng sarili niyang dramedy (drama-comedy) anthology, pala­ging may cameo role ang comedienne/TV host sa Dear Uge, kaya may eksena sila ni Ruffa.

Sa tsikahan nila before mag-take, inalala nina Ruffa at Uge noong magkasama pa sila sa Kokey ng ABS-CBN.

Naging malapit sina Ruffa at Uge dahil sa series na ‘yon na tinampukan din ng noon ay child star pa lang na si Julia Barretto.

“I think, hindi tayo nagkasama sa pelikula,” sey ni Ruffa.

“Ano ka ba, Ruffa?! May movie tayo, kasama pa ang Mommy mo!” kontra naman ni Uge.

“Ay, oo nga pala, ang My Monster Mom. Hahaha!” natatawang pagsang-ayon ni Ruffa.

Dahil sa pagiging “Ruffaree” (referee) ni Ruffa sa Eat Bulaga, madalas na naman siyang mapapanood sa mga show ng GMA 7.

Noong mag-taping siya para sa Dear Uge, parang nostalgia dahil ‘yung mga nakita niya sa GMA 7 production office (kung saan kinunan ang isang eksena niya) ay ‘yung mga dating nakasama niya sa Habang Kapiling Ka, ang una niyang teleserye sa Kapuso network noong 2002.

***

Nakakaaliw sina Manilyn Reynes at Keempee de Leon.

Kahit OK na OK ang relasyon ni Manilyn sa mister niyang si Aljon Jimenez at may lovelife din si Keempee, madalas pa rin silang tuksuhin sa isa’t isa lalo na at magkasama sila sa Meant To Be ng GMA 7.

Iyung mga kasamahan nila sa kiligserye na ‘yon ay parang kinikilig-kilig kapag tinutukso sila. Tawa lang nang tawa sina Manilyn at Keempee.

Syempre, hanggang biruan na lang ‘yon. Parehong masaya na sina Manilyn at Keempee sa kani-kanyang mahal sa buhay.

Umaasa nina Manilyn at Keempee na hindi last project nila together ang Meant To Be.

Sana raw ay bigyan sila uli ng bagong show together ng Kapuso network.

***

Bago pa dumating kay Richard Gutierrez ang La Luna Sangre, naririnig na ni Annabelle Rama ang pangalan ng direktor ng series na si Ms. Cathy Garcia-Molina.

Alam ni Bisaya na blockbuster direktor si Ms. Cathy, pero wala siyang kamalay-malay na noon pa palang Regal days ni Ruffa ay magka­kilala na sila ng La Luna Sangre director.

Si Direk Cathy ang nagpaalala kay Bisaya.

“Nang magkita na kami dahil kay Richard sa La Luna Sangre, ipinaalala niya na nagpunta na siya noon sa bahay namin. Nagkakilala pala kami sa Regal, noong panahon ni Ruffa. Nagpunta siya sa bahay namin dahil nagbebenta siya ng mga libro.

“Ang ingay-ingay pa raw nina Richard at Raymond dahil laro nang laro, kaya hindi ko maintindihan ‘yung ine-explain niya sa akin noon tungkol sa mga libro na ibinebenta niya,” kuwento ni Bisaya nang makatsikahan nina sina Ms. Malou Santos at Ms. Cory Vidanes sa ABS-CBN.

“Pero bumili ka naman ng ibinebentang libro ni Direk Cathy?” tanong ni Tita Cory kay Bisaya.

“Oo naman, kasi edu­cation books naman ‘yon,” sey ni Bisaya.

So, bata pa pala si Richard, nagkita na sila ni Direk Cathy, kaya hindi nila first encounter ‘yung ipatawag siya ng direktora para i-explain sa kanya ang role niya sa La Luna Sangre.

Bukas na ang pilot epi­sode ng La Luna Sangre ng Kapamilya network.