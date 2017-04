Ruffa, ipinamili ni Bisaya ng latest sa Paris

GENEVA, SWITZERLAND — Biyernes nang bumalik dito mula Paris, France ang mag-lovey-dovey na sina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati kasama ang anak nilang si Zion, sina Tito Eddie Gu­­tierrez, Tita Annabelle Rama, Tita Esther Lahbati at Yaya Dina.

Sa airport na kami nagkita-kita. Galing kami sa London, England.

Sumundo rin sa kanila sa airport ang tatay ni Sarah na si Tito Abdel L­ahbati, na hindi nakasama sa Paris dahil abala sa work.

Nagulat si Zion nang makita kami sa airport, kaya ang sabi sa kanya ng kanyang Dada (daddy), nagpunta kami rito para dalawin ang bata at nami-miss na namin ito.

“You should always visit us in White Plains,” sabi sa amin ni Zion na parang malaking tao na kung magsalita.

Sa car ni Miss Arvee (friend ni Apols Gutierrez) kami sumakay nina Tito Eddie, Tita Annabelle at Tita Esther. Close na close na ang dalawang nanay, huh!

On our way to the hotel, si Ruffa Gutierrez ang topic sa amin ni Bisaya. Hindi na kami na-surprise nang banggitin ni Bisaya sa amin na nag-uusap na naman sila ng kanyang panganay.

“Kasi naman, 4:00 AM dito, panay ang text ni Ruffa kung gising pa raw ako, alam naman niyang nasa Europe ako. Baka kasi emergency o may importante siyang sasabihin.

“Alam mo naman ako, tsismosa rin, kaya punta ako ng banyo para huwag magising si Eduardo. Tinawagan ko na siya.

“Hindi naman important, pero ayon, nag-uusap na naman kami. Panay na naman ang tawag n’ya.

“Sa Paris nga, pinamili ko pa siya ng mga latest. Ayoko na magmukhang kawawa si Ruffa sa iba, kaya kahit nandiyan pa si __ (tawag niya sa boyfriend ni Ruffa na si Jordan Mouyal), pinamili ko si Ruffa ng mga gamit niya.

“May maganda nga akong shoes na nakita sa Miu Miu, binilhan ko siya,” sey ni Bisaya at nakiusap pa sa amin na i-text si Ruffa para tanungin kung ano ba ang tamang size nito sa isa pang shoe brand.

***

Sa hotel na nagkita-kita ang grupo.

Si Zion, panay ang bonding sa kanyang Baba (lolo) Eddie.

Masaya rin ang bata na nakikipaglaro sa kanyang Lolo Abdel.

Sa edad ni Zion na magpo-four years old sa Abril 29, napaka-bibo at daldal na niya.

Lahat ng bagay na nakikita niya ay may tanong siya.

Nang may hawak-hawak siyang chocolates, binawalan siya ng kanyang Lola Annabelle na kumain nang kumain dahil baka magka-diabetes siya.

Ipinaalala sa bata na namatay ang isang malapit sa Baba Eddie nito dahil sa kakakain ng sobrang sweets.

Behaved si Zion at ipinatabi sa kanyang Yaya Dina ang hawak na chocolates.

***

Dahil pagod ang lahat, the next day na lang kami lumabas at sa Old Town na kami nagkita-kita.

Si Zion, kasamang nagpunta roon ng kanyang Lola Esther, Lolo Abdel at Yaya Beth.

Inabot na kami roon ng hapon dahil may Filipino fans na nagpunta rin at gustong makita ang grupo lalo na si Zion.

Nang magpapa-picture ang fans kay Zion, ayaw muna ng bata, pero nang sabihan siya ni Bisaya na pagbigyan ang fans, nag-yes na si Zion.

Natawa ang lahat nang mag-dialogue ang bata ng, “Sige, pero selfie lang!”

Biniro pa ni Bisaya si Zion na ang mga nagpa-picture na kasama siya ay fans nina Richard at Sarah, pero sagot ng bata, “No! Fans ko!”

Tawa na lang nang tawa si Bisaya.