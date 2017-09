Ruffa, inutusang magpabuntis next year!

“SARAH is pregnant!” ang sumisigaw na post ni Ruffa Gutierrez sa kanyang Instagram post last Sept. 18 ng gabi.

“Congratulations to the engaged cutie couple @richardgutz and @sarahlahbati @officialziongutz is gonna have a playmate!! #GutzOnE #family #reality,” dugtong pa na say ni Ruffa.

“Zion is so happy that his beautiful mama @sarahlahbati is preggy!! Thanks Dr. Jennifer Jose! Catch this episode again on the repeat of It Takes GUTZ to be a Gutierrez only on E!” saad pa rin ni Ruffa.

Well, hindi nga makapaniwala si Ruffa na magiging ‘tita’ na siya ulit for the second time kina Richard at Sarah. Ang mas pinaghahandaan nga kasi niya ay ang shower party ni Sarah, since malapit na nga itong ikasal kay Richard.

Pero, hindi na nga `yon matutuloy, dahil mas uunahin nga muna nina Sarah at Richard ang mag-focus sa pagbubuntis ni Sarah. So ang kasal, malamang maurong, o baka sa early 2019 pa magaganap.

Pero, nakakatuwa na ang daming mga relatives at friends ang nagpu-push kay Ruffa na sana ay mabuntis na rin siya next year. Kasi nga raw, malalaki na ang mga anak niyang sina Venice at Lorin, at time na rin para bigyan niya ng baby si Jordan.

Eh, sabi nga ni Ruffa, wala pa sa isip niya ang magpakasal kay Jordan. Eh, ang magka-baby pa kaya?

“Grabeee! Oh, my God!” lang ang tili ni Ruffa sa mga nagpu-push sa kanya na mag-baby na next year.