Ruffa, hinaharang ang pagso-showbiz ng mga anak

By Jun Lalin

IT’S nice to be back! Dahil maraming taga-basketball world kaming nakasama sa Dubai, United Arab Emirates, doon namin unang narinig ang tsikang pinatay sa social media ang 90’s basketball sensation na si Alvin Patrimonio.

Bago kami umalis sa Dubai noong Biyernes, tinawagan namin ang misis ni Alvin na si Cindi Conwi-Patrimonio para linawin ang tungkol sa pagpatay sa social media sa kanyang mister.

In fairness, hindi galit si Cindi nang makausap namin.

“Grabe ‘yung balita, noong una, akala namin kung ano lang. Sabi pa, website daw ng… (panga­lan ng isang TV network). Pero fake naman ‘yung balitang ‘yon.

“Sabi, noong ­Monday raw isinugod sa ­ospital ­dahil inatake. ­‘Tapos noong Wednesday, namatay na raw.

“Hindi naman totoo ­talaga. Yes, nagpapa-check-up si Alvin, routine check-up ang mga ‘yon, pero hindi dahil inatake siya,” simula ni Cindi.

Nilinaw ni Cindi na hindi siya galit dahil na­patunayan na hindi totoong namatay si Alvin.

“Siyempre, nakaka­inis, pero ‘yung fans ni Alvin ang nagagalit sa ginawa sa kanya. Kami, we’re so thankful dahil maraming mga nagtatawagan at worried at kapag nalalaman na fake ‘yung balitang ‘yon, sila na ­mismo ang nagagalit.

“Sa ginawa nila, nalaman namin na well-loved si Alvin!” sey pa ni Cindi.

Hindi na namin naitanong kay Cindi kung kasama ba si Kris Aquino sa mga tumawag para i-check ang tsikang namatay ang kanyang mister.

Sa iba na mahilig mag-share ng mga balitang nababasa nila sa social media, naku, siguraduhin muna na authentic ang mga nababasa ninyo dahil kayo rin ang nagmumukhang tanga sa ginagawa ninyo, ‘noh?!

***

While in Dubai, tinawagan namin si Ruffa Gutierrez para kumustahin.

Halos hindi namin maintindihan si Ruffa sa kabilang linya dahil halos hindi siya makapagsalita.

Wala raw siyang ­boses dahil may sakit siya, kaya text-text na lang daw kami.

Sa text sa amin ni ­Ruffa, ikinuwento ­niyang masyado siyang mara­ming ginagawa lately, kaya nagkasakit siya. Pero after ilang days lang ay OK na siya.

Na-text sa amin ni Ruffa na marami nang mga produktong nakakapansin sa mga anak niyang sina Lorin at Venice Bektas, pero hindi muna niya ­pinapayagan ang mga ito dahil gusto ­niyang sa ­pag-aaral mag-concentrate ang mga anak.

Mahirap kasi kung papayagan na niya ang mga ito na mag-showbiz dahil baka mapabayaan ang kanilang studies.

Hanggang sa It Takes Gutz to be a ­Gutierrez reality TV series ng kanilang pamilya sa E! cable channel lang muna ­pinapayagan ni Ruffa na luma­bas ang kanyang mga anak.

Sa 5th season ng It Takes Gutz to be a ­Gutierrez ay mas ­marami na ang partisipasyon ng mga anak ni Ruffa.