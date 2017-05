RUFFA, GUSTO PANG MABUNTIS

DAHIL napapadalas sa Eat Bulaga bilang RUFFAREE (coined by Joey de Leon dahil referee siya) sa JACKPOT & POY segment, madalas na nakaka-bonding ni Ruffa Gutierrez si Baeby Baste.

Cute na cute si Ruffa kay Baste, kaya bago siya sumalang kahapon sa JACKPOT & POY segment, ininterbyu pa niya ang bata.

Game na game naman si Baeby Baste dahil gusto rin pala niya si Ruffa!

After the show yesterday, pumasok si Ruffa sa hosts room at nag-dialogue ng, “Ang cute ni Baste, I think I wanna have a baby again!”

Ewan kung seryoso ang dialogue na ‘yon ni Ruffa o binibiro lang niya ang creative head ng Eat Bulaga na si Ms. Jenny Ferre, huh!

Eh, si Bisaya (Annabelle Rama) kaya, magiging pabor kapag nakarating sa kanya ang dialogue na ‘yon ni Ruffa?!

Anyway, kahapon, nagkataon na ‘yung sa winner nila sa barangay segment ay fan ni Ruffa at “Ruffa” rin ang tawag sa bading na ‘yon.

Habang nasa studio si Ruffa, bigla siyang in-on cam at kinausap ang “Ruffa” na ‘yon at bigla, sinabihan ni Ruffa ang fan niya na pumunta ito sa Broadway studio ng Eat Bulaga sa Martes at reregaluhan niya ito.

Balik-JACKPOT & POY si Ruffa sa Martes, kaya dream come true para sa bading na fan na makikita na nito nang personal si Ruffa ay mareregaluhan pa siya ng kanyang idolo, huh!

Syanga pala, nasa SM City Cebu ngayong 4:00 PM si Ruffa para sa isang Beauty & Wellness event kung saan ay nire-represent niya ang Cosmo Skin.

***

Naka-cast ang ka­nang paa ni Luis Manzano after ma-fracture ‘yon.

Ayon sa TV host/actor, malamang na matagal-tagal ang healing period no’n at baka dumaan pa siya sa surgery.

Sabi ng followers ni Luis, kahit nagkaroon siya ng ganoong injury­ ay masisiyahan pa rin ang TV host/actor dahil may mag-aalaga sa kanya, ang girlfriend na si Jessy Mendiola.

At tiyak daw na hindi na itatago pa ni Luis kung si Jessy man ang mag-alaga sa kanya dahil madalas na rin silang mag-post sa social media ng kanilang sweet moments, huh!

Saka sa pagkaka­kilala ng mga kaibigan ni Luis kay Jessy, ma­alaga talaga ang aktres sa anak ni Representative Vilma Santos-Recto.

May mga nagsasabi na gustung-gusto ni Ate Vi si Jessy dahil nakikita ng actress/politician ang mga bagay na ginagawa ng dalaga para sa anak.

Teka! Ngayong may problema ang paa ni Luis, hindi kaya mas madadalas na nilang madalaw ni Jessy si Ate Vi?

Ilang beses na rin kasing nakakasama ni Ate Vi na mag-dinner sina Luis at Jessy.

Siyempre, ngayong may problema ang kanyang paa, mas mapupuntahan na ni Luis ang kanyang nanay at siguradong palaging kasama si Jessy.