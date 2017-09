Ruffa, bibisita kay Willie

EXTENDED si Martin Nievera sa Hawaii.

After ng three sold out shows niya sa Blue Note Hawaii (dalawa noong Lunes at nagdagdag ng isa noong Martes), nagdesisyon ang singer/TV host na tagalan pa ang stay niya roon at sa Set­yembre 13 na lang siya dara­ting sa bansa.

Sabi ng handler ni Martin na si Ms. Joy Alonzo, nagdesisyon na mag-stay muna sa Hawaii si Martin hanggang makalipas ang hurricane sa Florida .

Sa Fort Lauderdale kasi nakatira ang kapatid ni Martin na si Rachel. Sakaling mangailangan ito ng tulong mula sa pamilya nila ay mas madali na itong mapupuntahan ng singer/TV host.

***

Kilalang close ang nanay niyang si Annabelle Rama sa TV host/producer na si Willie Revillame.

Pero si Ruffa Gutierrez, after lang na magkasama sila bilang jud­ges sa Miss World ­Philippines 2017 coronation night sa MOA Arena noong Setyembre 3 saka naging magka-text mate uli.

Kuwento sa amin ni Ruffa, madalas na naman silang magka-text ni Willie at mabait sa kanya ang TV host/producer.

“He’s inviting me and the girls (her daughters Lorin and Venice) to visit his Tagaytay place.

“Textmate na kami ­after ng Miss World ­Philippines 2017. Mabait naman talaga siya sa amin ng family ko.

“I heard maganda sa lugar niya sa Tagaytay, kaya baka mag-­visit kami. I’m sure, sasama si Mommy!” kuwento ni Ruffa sa amin.

Nabanggit din ni Ruffa sa amin ni ­Ruffa na panay ang ­kuwento sa kanya ni Willie na nanonood ito ng Eat ­Bulaga at ­napapanood siya sa segment na JACPOT EN POY kung saan ay “Ruffaree” ­(referee) siya tuwing Martes at Huwebes.

“Gusto raw niya akong i-guest sa Wowowin. ­Nakakatuwa si Willie, kasi kahit very successful TV host and producer siya, kapag ­nakakasama mo siya, may mga ganoon siyang kuwento.

“Pinupuri talaga niya ‘yung mga kausap niya. In my case, sinasabi niya na natutuwa siya sa akin sa JACKPOT EN POY.

“Mabait na tao talaga si Willie,” sey ni ­Ruffa.

Sabi pa ni Ruffa, isa sa mga mabuting kaibigan ng pamilya nila si Willie.

“Remember, noong kumandidato sa Cebu si Mommy, nag-campaign pa si Willie at ang group niya at siya pa ang nagastusan.

“Pagdating talaga sa friends niya, palaging ­handang tumulong si Willie,” papuri pa ni Ruffa sa TV host/producer.

***

Masaya ang fans ni ­Paulo Avelino at ipapalabas na mamayang gabi sa primetime ng ABS-CBN ang teleseryeng The Promise of Forever.

Hindi na “forever” ang paghihintay nila sa teleseryeng ito!

Magniningning na kayang tuluyan ang showbiz career ni Ritz Azul ngayong ipapalabas na ang first teleserye niya sa ABS-CBN?

Karamihan ng stars na nasa cast ng The Promise of ­Forever ay may naka-line-up nang ibang shows sa ­Kapamilya network.