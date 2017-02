RUFA MAE, NAMANAS PARA MAPAKAIN ANG ANAK

KAPURI-PURI ang effort ng bagong ina na si Rufa Mae Quinto na i-breastfeed ang kanyang bagong silang na anak kay Trevor Magallanes na si Athena Alexandria.

Ang daming natuwa na mas gustong pasusuhin ni Rufa Mae ang kanyang sanggol kesa painumin ito ng formula milk.

Nang ipanganak ni Rufa Mae si Alexandria nu’ng nakaraang Biyernes ay wala pang napo-produce na gatas ang kanyang breasts.

Kaya to the rescue ang kaibigan niyang si Mariel Padilla na nagpapa-breastfeed din sa anak nito kay Robin Padilla na si Maria Isabella.

Sey ni Rufa Mae, magugutom ang baby niya kung hindi nag-share ng gatas si Mariel. Dahil dito ay naka-survive ang anak niya hanggang sa luma­bas na finally ang kanyang gatas, so may made­dede na ito.

Cute ang ‘BreastFriends’ na tawag ni Ro­bin sa magkaibigang Rufa Mae at Mariel na nagdamayan sa oras ng pa­ngangailangan.

Ka-join din nila si Camille Villar, na nagpadala ng pangmalakasang pump kaya nakaipon ng maraming breastmilk si Mariel.

Ang saya ni Rufa Mae nu’ng magkagatas na siya dahil may maipapade­de na siya sa baby niya.

Overflowing na ang supply ni Alexandria ng gatas ng ina kaya busog-lusog na ito at chill na chill na.

Ang sarap ng feeling ng dating sexy star na nag-latch na sa kanya si Alexandria at nginasab-ngasab na nito ang dede niya.

In fairness ay mabait at kalma all day and night ang anak niya, na bago pa ipanganak ay may Instagram account na.

“Ako naman ay super mother role araw at gabi. Ganito pala ma­ging nanay, ikaw na lahat. Hands on kahit may nurse siya 24 hours.

“Ako ay hands on from breastfeeding, lullabye, wiwi, poop, change diaper, change clothes, saddle, pa-burp, everything.

“Hay, life. Ang sarap, sulit ang pag-antay ko sa ‘yo, anak. Mahal na mahal kita.

“Mabait siya, iyak lang ‘pag gutom, change diaper, clothes and hirap mag-latch.

“Sana naman ‘wag ka magbago my little bundle of joy, my princess, my señorita, donya, baby girl!

“Kahit nagbago buhay ko at pangangatawan, namanas na ako para lang mapakain ka, maging buo at healthy ka, deadma to myself. Mahal kita.

“Salamat po sa inyo ng lahat all the greetings and gifts and concern parang post-partum. Wala pa sa ngayon. Sana ‘wag na lumaganap sa isip ko at pangangatawan.

“Salamat sa concerns, countrymen. I love you all,” ang masayang post ni Mommy P-chi sa IG nu’ng isang araw habang bini-video ang pagtulog ng kanyang panganay.

Marami man ang natuwa sa paniniwala ni Rufa Mae na ‘breastmilk is still best for babies’ ay meron ding ilang nagtaas ng kilay.

‘Yung iba ay parang ayaw maniwala na nagpapasuso si Rufa Mae.

Paano raw nangyari ‘yon samantalang alam nilang retokada ang boobs ni P-chi?

Eversince ay hindi lihim ang pagsailalim ni Rufa Mae sa breast augmentation procedure.

May pagkakataon pa na parang sumobrang laki na ng boobelya niya at kinailangan niyang pabawasan ‘yon.

Ayun tuloy ang concern ngayon ng iba. Dahil nanay na si P-chi at bilang bagong panganak ay isa siyang lacta­ting mother, SAFE raw ba na magpa-breastfeed ang isang babaeng sumailalim sa breast enhancement?

Kalerky dahil may ibang natatakot na baka masipsip o madede nu’ng baby ang itinurok o ini­lagay sa loob ng suso ng madir nito.

In all fairness, ayon sa aming online research ay puwedeng magpasuso ang isang ina kahit pa nagpa-enhance ito ng breasts.

Kadalasan lang sa mga suso na pinalakihan gamit ang silicone o saline implants ay mas sensitive ang nipples ng mga ito kesa sa normal.

Posible ring lumobo nang husto ang suso kapag nag-produce na ito ng gatas, pero karamihan umano ng breast surgery ay compatible sa breastfeeding.

Ang pagpapa-breastfeed ng isang inang nagpa-breast enhancement ay depende rin sa laki ng inilagay na implants sa loob ng boobs nito.

Pero ayon sa breastfeeding experts, ang chemicals sa loob ng nasabing implants ay hindi humahalo sa gatas ng ina, kaya safe pa rin ang magpasuso.

Siyempre, kailangan pa ring i-check nang husto para siguraduhing safe dahil iba pa rin kung all-na­tural at hindi pinakialaman ang dibdib ng isang ina.

Doon sa parting ‘yon walang kaproble-problema ang proud breastfeeding mom na si Ma­rian Rivera-Dantes dahil hindi gawa o retokada ang dibdib niya.

Eh sa showbiz, sa dami ng nagpaayos at nagpadagdag ng boobs (umamin man o hindi) ay tiyak na hindi lang si Rufa Mae ang may ganitong concern pagda­ting sa pagpapasuso ng anak nila!