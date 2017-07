RUDE WELCOME

Mga laro sa Miyerkules:

(Smart Araneta Coliseum)

5:15 p.m. — Rain or Shine vs. NLEX

7:00 p.m. — GlobalPort vs. Phoenix

Nambakal ng halos triple-double si reigning Best Import Allen Durham upang magaspang na salubungin ang pagbabalik-aksyon ni Greg Slaughter sa defending champion Ginebra 93-78 kagabi sa PBA Governors’ Cup elims sa Smart Araneta Coliseum.

Gumatilyo si Durham ng 30 points, 23 rebounds at 9 assists para balewalain ang first half 11 points down ng kampo niya na nakapagbanta­yog ng 19-pt. advantage sa second half tungo sa kumbinsidong paghihimagsik sa laban mga protagonmista sa Finals ng kumperensyang ito noong isang taon.

Lubus-lubos ang kasiyahan ni Norman Black sa unang paggapi ng Meralco sa hindi nila tinatalong Ginebra sa 42nd season, huli pa nilang napabagsak sa Game 3 2016 Govs’ Cup Finals noong Oktubre 12.

“I’m very happy with our effort tonight especially on the defensive end. We played good defense the entire game,” deklarasyon ng Bolts coach.

“In the second half we played much better offensively, moved the ball better, started to make some shots.”

May mahalagang kontribusyon din para sa Bolts na natangay ang second win para samahan sa liderato ang NLEX, at Phoenix Petroleum, sina Jared Dillinger na nagpader ng 17 pts. at Chris Newsome na naka-double-double – 16 pts. at 14 rebs.

Kakapa-kapa pa ang Gin Kings sa kanilang seven-footer slotman na galing sa 10 months off dahil sa ACL right knee injury noong Setyembre kaya hindi nasustena ang 32-21 edge sa second period.

Nakatapos si Slaughter na may 14 pts. at gayunding dami ng boards. May 16 si LA Tenorio at 13 lang si Justin Brownlee

Wagi ang Hotshots sa Blackwater, 103-86.

Ang mga iskor:

First game

Star 103 — Simon 20, Maliksi 15, Bowers 15, Sangalang 14, Reavis 11, Lee 7, Ramos 7, Barroca 6, Dela Rosa 6, Mendoza 2, Melton 0, Javier 0, Brondial 0, Abundo 0.

Blackwater 86 — Simpson 24, Erram 11, Digregorio 11, Cruz 10, Banal 8, Cervantes 5, Sumang 4, Buenafe 3, Sena 2, Canaleta 2, Pinto 2, Gamalinda 2, Aguilar 2, Pascual 0.

Quarters: 28-22, 49-40, 75-68, 103-86.

Second game

Meralco 93 — Durham 30, Dillinger 17, Newsome 16, Hodge 10, Amer 8, Hugnatan 5, Nabong 4, Lanete 3, Caram 0, Chua 0, Atkins 0, Faundo 0, Sedurifa 0.

Ginebra 78 — Tenorio 16, Slaughter 14, Brownlee 13, Thompson 9, Mercado 8, Aguilar 6, Ellis 6, Marcelo 4, Taha 2, Mariano 0, Devance 0, Caguioa 0.

Quarters: 21-32, 43-45, 72-57, 93-78.