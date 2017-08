Roxas nanghinayang sa pagbuwag ng NIR

Ikinalungkot ni dating Interior Secretary Mar Roxas ang pagbuwag ng Negros Island Region (NIR) matapos ang ipinalabas na executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Sayang. With NIR dissolution, mga Negrense will be travelling farther and spending more for services and Negros Occidental and Oriental development will be slower,” komento ni Roxas sa kanyang official Twitter account.

Si Roxas ay tubong Capiz City subalit ang inang si Judy Roxas ay taga-Negros Occidental, kaya ito ang pangunahing nagsulong ng NIR noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino.

Ang pagsisikap ni Roxas ay nagbunga nang ilabas ni dating Pangulong Aquino ang Executive ­Order No. 138 noong 2015 upang likhain ang NIR.

Subalit nitong Agosto 7, 2017, nilagdaan naman ni Pangulong Duterte ang EO No. 38 upang i-revoke ang EO 183 ni Aquino.