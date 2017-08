Roxanne at Will, HOPIA na lumevel sa ‘100 Tula’

NAALIW kami sa presscon ng bagong pelikulang I Found My ♥ in Santa Fe na pinagbibidahan ng magkasintahang Will Devaughn at Roxanne Barcelo.

Meron silang pinamimigay na give-away na Echague hopia na may salted egg.

Napakasarap nito kaya humirit pa kami sa PR nilang si Glen Regondola na bigyan kami ng isa pang box.

Sabi ng ilang staff ng producer nitong Bluart Productions, naisip nilang mamigay ng napakasarap na hopia dahil hoping silang tatangkilikin itong kakaibang romcom na sinulat at dinirek ni Bona Fajardo.

Pagkatapos ng box-office success ng Kita Kita at 100 Tula Para kay Stella, umaasa silang ganu’n din ang feedback sa pelikulang ito na kinunan sa bayan ng Santa Fe na bahagi ng Banta­yan Island sa Cebu.

Malaking bagay ang magandang location sa isang pelikula, kagaya ng Kita Kita na kinunan sa Sapporo, Japan.

Makikita rito ang kabuuan ng Santa Fe na ipinagmamalaki ng mga Cebuano na isa sa pinakamagandang bakasyunan ng mga turista.

Ang pagkakaalam namin, dito rin kinunan ang Camp Sawi, pero sabi ni direk Bona, na line producer pala ng Camp Sawi, ilang bahagi lang ng Santa Fe ang kinunan doon.

Samantalang dito sa I Found My ♥ in Santa Fe, talagang ipapakita raw dito ang kabuuan ng Santa Fe.

Nakadagdag din ang magandang relasyon nina Will at Roxanne na proud sa maganda nilang samahan.

Apat na taon na ang kanilang relasyon at pinaghahandaan pa nila ang kanilang pagpapakasal. Hindi pa raw muna sa ngayon.

Nilinaw na rin namin sa magkasintahan ang nakakarating na kuwento sa aming nagli-live in na sila.

Itinanggi nila ito. Sabi ni Will, sa Katipunan Av., Quezon City raw siya nakatira at nasa Commonwealth Av. naman si Roxanne kasama ang pamilya niya.

Dagdag na pahayag ni Will, “Iba ‘yung feeling pag nakita mo ‘yung tao throughout the days. Nakaka-miss din ‘yung tao for me.

“Siyempre, ‘yung tradition, ‘yung Filipino not living in together.

“It’s about respect. It’s about tradition. It’s nice to miss each other pa rin.

“Lagi nilang sinasabi, pag kinasal kayo, iba pa rin.”

Malabo raw mangyari iyun, sabi ni Roxanne, dahil hindi raw niya kayang mahiwalay sa magulang niya.

Kaya iyak daw siya nang iyak nu’ng nasa PBB siya dahil hindi raw niya ma-imagine na napahiwalay siya sa magulang niya.

Sabi pa ni Roxanne, “Para sa akin personally, gusto ko pa rin makasama ang parents ko until ikasal ako, Kasi sobrang attached talaga ako sa mga magulang ko.”

Madalas pa rin silang magkasama dahil abala sila ngayon sa pag-iikot para sa promo ng pelikulang I Found My ♥ in Santa Fe na sa September 15 na ang showing sa Cine Lokal ng FDCP.