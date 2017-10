Roque maagang lumaki ang ulo

Binuweltahan ng ilang kongresista mula sa hanay ng oposisyon ang babala ng bagong Presidential spokesperson na si Harry Roque sa mga babanat kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Tinawag ni Albay Rep. Edcel Lagman na iresponsable ang mga pa­tutsada ni Roque, partikular ang banta nito na babatuhin ng hollow blocks at adobe ang mga kritiko ni Pangulong Duterte.

Malayong-malayo ani­ya si Roque sa pina­litan nitong tagapagsalita ng Malacañang na si Pastor Ernesto Abella na la­ging mahinahon.

“Roque must realize that criticism and dissent forms the bedrock of democratic institutions.

As the anointed new pre­sidential spokesperson, Roque must not act as a vicious silencer of the responsible opposition,” pahayag ni Lagman.

Tinuligsa rin ng kongresista ang pasaring ni Roque na inggit lang ang mga kritiko sa pagkakatalaga nito bilang Presidential spokesperson.

Ayon naman kay Caloocan City Rep. Edgar Erice, tila nadala ng kanyang bagong posisyon si Roque kaya mistulang lumaki ang ulo nito.

“Every citizen has the right to criticize the President without fear for retribution, but Secretary Harry Roque, then champion of human rights, threatens critics with physical harm. Too early that his post have gone to and bloated his head,” buwelta ni Erice.