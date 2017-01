Ronnie & Vice, kinaladkad sa SCANDAL

By Allan Diones

KALERKY ‘yung kumalat na tsika kahapon na kesyo meron daw SCANDAL sina Ronnie Alonte at Vice Ganda.

Hindi namin sure kung scandal video o scandal photo ito dahil nang maghagilap kami sa Twitter at Facebook ay wala kaming nakita.

Marami kaming nabasang comments na totoo raw na may nakita silang scandal ng dalawa, pero as of kahapon ng hapon ay wala pang nakakapag-post ng link ng scandalicious video o pic nito.

Ang alam namin ay close si Vice Ganda kay Ronnie, na isa yata sa mga anak-anakan ni Vice tulad din ni Dominic Roque.

Dumating pa si Vice nang manood sina Ronnie, Julia Barretto at Joshua Garcia ng Vince & Kath & James nu’ng opening day nito.

Kalokah lang na kung kailan nagsisimula ang promising showbiz career ng Hashtags member ay merong ganitong isyu tungkol sa kanya.

Kunsabagay, puwede ring sabihin na sumisikat na si Ronnie kaya merong ganitong intriga, na this time ay may kasama na raw siya sa scandal.

Nu’ng una kasi ay solo lang siya at nagawa niyang malampa­san ang sinasabing BATIBOT video at picture niya na ‘yon.

In all fairness sa 20-anyos na baguhan, kahit sinasabi ng marami na hamonado siyang umarte at siya ang Aljur Abrenica ng ABS-CBN ay meron siyang dalawang hit movies nu’ng MMFF.

Kumita ng mahigit P100M ang VKJ and by this time ay ma­lamang naka-P100M na rin nationwide ang Seklusyon na si Ronnie ang bida.

So, ‘yung sinasabing ham-acting newbie ay may dalawang blockbuster movies sa filmfest.

TARUZSH!!

At habang pinag-uusapan na meron siyang scandal kuno ay parang lalo pang nagi­ging katakam-takam si Ronnie lalo na sa mga beki!