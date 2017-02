Ronnie, BINULABOG ang volleyball game

By Jun Lalin

Martin at Gary, tumulong sa DJ na may kanser

Pinagkaguluhan si Ronnie Alonte sa NCAA volleyball game ng College of St. Benilde noong Biyernes.

Nagpunta si Ronnie roon para suportahan si Johnvic de Guzman na co-star niya sa MMFF 2016 entry na Seklusyon.

Part ng male volleyball team ng CSB si Johnvic.

Mukhang suwerte si Ronnie sa pagsuporta kay Johnvic dahil nanalo ang CSB male volleyball team.

Ang komento ng mga nakakita kay Ronnie na super accommodating sa mga nagpapa-picture sa kanya, mabait pala ang binata.

***

KABABALIK lang ng mag-lovey-dovey na sina Richard Gutierrez at Sa­rah Lahbati sa bansa.

Nagbakasyon sila sa Sydney, Australia at Fiji. Ilang beaches ang pinuntahan nila kasama ang anak nilang si Zion na sobrang hilig din sa beach.

Bale birthday treat ‘yon ni Richard sa sarili at sobrang nag-enjoy siya sa kanyang 33rd birthday.

Fully recharged siya sa bakasyon na ‘yon at kasama pa niya sina Sarah at Zion.

Sabi ni Richard, gustuhin man niya na mag-extend pa sila nina Sarah at Zion ay hindi na pwede dahil marami silang mga dapat asikasuhin.

May selebrasyon sila para sa 75th birthday ng tatay niyang si Eddie Gutierrez bukas.

Kailangang kumpleto sila at lahat sila headed by their mother Annabelle Rama ay aligaga sa pag-aasikaso para sa event na ‘yon.

Si Bisaya, kahit nasa Bangkok, Thailand eh panay ang text sa mga inimbitahan niya para sa selebrasyon ng 75th birthday ni Tito Eddie.

Marami ang hindi makapaniwala na 75 years old na bukas si Tito Eddie dahil ang bata pa rin niyang tingnan, huh!

Komento ng marami, maalaga kasi si Bisaya kay Tito Eddie at kapag naririnig ‘yon ng Gutierrez matriarch ay very proud siya siyempre!

***

Dumalo sina Martin Nievera, Ogie Alcasid, Gary Valenciano at iba pang singers sa fundraiser show ng dating Penthouse dancer at disc jockey na si DJ Manolet Santos na ginanap sa Strumm’s Jupiter St., Makati City noong Tuesday.

May cancer si DJ Manolet at maraming mga kaibigan niya ang nakaisip na i-organize ang event na ‘yon para makatulong sa kanyang pagpapagamot.

Hindi nagkait ng kanilang talento sina Martin, Ogie, Gary at iba pang singer na nandoon sa mga ganoong fundraiser.

Lahat sila ay gustong makatulong lalo na sa isang nakatrabaho na nila na katulad ni DJ Manolet.