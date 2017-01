Dear Kuya Rom,

Ako ay age 25 at single, nagtatrabaho sa araw at nag-aaral sa gabi. Sa university ko nakilala ang isang babaeng may-asawa. Naging friends kami.

Sabi niya sa akin na hindi siya maligaya dahil galit siya sa kanyang asawa, pero wala siyang magagawa kasi guwapo ang lalake at talagang babaero.

Minsan sa isang linggo lumalabas kami para kumain. Masaya siyang kausap. Sabi niya komportable raw siya na kasama ako. Pagkaraan ng isang buwan, dinala niya ako sa isang hotel. Kami ay nagsiping.

Minsan lang nangyari ito. Parang ayaw niyang maulit. Hindi raw siya sanay. After two months, napansin kong hindi na siya madalas mag-text sa akin.

Nagkikita lang kami sa school. Hindi na kami lumalabas. Ang paliwa­nag niya, kailangan siya ng kanyang anak. Nilinaw niya na boyfriend pa rin niya ako.

Minsan, nag-dinner kami, nagkuwentuhan, kasama ang tatlong taong anak niyang babae. Sa aming paghihiwalay, hinalikan ko siya sa pisngi. Umiwas siya.

Sa aming pagkikita, tinanong ko siya kung bakit hindi na siya ng nagte-text sa akin at hindi na siya malambing. Sabi niya, natatakot siyang magkaroon kami ng problema. Tinanong ko siya kung ano iyon. Ang sagot niya, complicated.

Nalalabuan ako sa lahat ng ito. Nahihirapan ako, kasi nakikita ko siya araw-araw. Hinahanap-hanap ko ang pagiging close namin, ang romansa. Paano ito? — Orly

Dear Orly,

Tunay na malabo ang lahat, sapagkat ang totoo, kapwa nalilito kayong dalawa sa mga nangyayari. May pa­milya siya, pero hindi siya maligaya.

May asawa siya, pero hindi niya kasiping. Ikaw naman, gusto mong kasiping siya, pero hindi mo naman siya asawa.

Sa kalungkutan niya, natukso siyang sumiping sa iyo. Sinubukan niyang gawin ang malayang ginagawa ng kanyang mister. Pero nadiskubre niyang komportable siya sa iyo bilang kaibigan, pero hindi siya komportableng kasiping ka.

Posibleng hindi rin siya komportableng hinahalikan siya ng ibang lalaki sa harap ng kanyang anak.

Umiiwas siyang maging malapit sa iyo, sapagkat maaaring nakita niyang mali ang kanyang ginawang pagsiping sa iyo. Nagsisisi siya sa kanyang kasalanan, isang bagay na kinamumuhian niya na ginagawa ng kanyang sariling asawa.

Mainam na makita mo bilang lalake na kasalanan sa batas ng tao at Dios ang pagsiping sa babaeng hindi mo asawa. Mabuting humarap ka sa Dios, aminin mong nagkasala ka, at tunay na pagsisihan mo ang iyong kasala­nan, at lubos na iwasan ang babaeng ito.

Kung ang hinahanap mo ay romansa, huwag mong hanapin ito sa isang babaeng may-asawa.

Ikaw ay binata, magandang makipagrelasyon ka sa isang dalaga. Hili­ngin mo sa Dios na tulungan kang matagpuan ang babaeng mapapangasawa mo.

Ang romansang malinis at walang kalabuan ay nangyayari lamang sa pagitan ng dalawang pusong nagmamahalan, kasal, at sa hirap at ginhawa may sumpaang magiging tapat sa isa’t isa magpakailanman. God bless you.

Payong kapatid,

Kuya Rom